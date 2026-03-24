今年の夏も、風とミストが恋しくなる。

コードレス掃除機でおなじみのShark（シャーク）。実はサーキュレーターも手がけているって知ってましたか？ 空調家電カテゴリも充実しているんですよ。

昨年夏に登場した「Shark® FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン」は、ミストを生み出す画期的な送風ガジェットでした。今年はさらに華やかなカラーが追加されたみたいです。

家電らしからぬハピネスなカラーリング

Image: SharkNinja

これまではグレーとホワイトの2色展開でしたが、新たにアイボリー、グリーン、ピンク、パープルの4色と…。

Image: SharkNinja

公式オンラインストア限定のブルーもあわせて、7色のラインナップが出揃いました。ここまでカラフルなサーキュレーター、なかなかないですよね。

Image: SharkNinja

最大20m先まで送風するパワフルさと、コードレスで12時間使えるポータブルさが持ち味。さらに本体のタンクに水を入れれば霧状のミストまで生み出してくれるという、夏イベントの救世主のようなスペックです。

サーキュレーターっておしゃれしにくい家電ですし、色があるだけで空間への印象もだいぶ違ってきそうですね。価格は1万9800円で、新色モデルの一部は現在予約販売中です。

初見でタワーファンと見抜ける人いなさそう

Image: SharkNinja

また、今までにないコンセプトの新製品として「Shark TURBOBLADE ハイパワータワーファン」も登場。まるでインテリアかオブジェのようなデザインですね…。

Image: SharkNinja

パワフルかつ静音な送風性能を備えていますが、面白いのがこのブレード部分。

ブレード上下の吹き出し口は180度調整可能で、2方向に同時送風したり、首振り機能と組み合わせれば360度全方位に風を送ることもできます。風を分割するというアイディアはお見事！

価格は3万4980円で、4月6日発売予定。もう涼しさを取り合わなくて済む、そう、Sharkならねっ。

Source: SharkNinja