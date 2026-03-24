yosugalaの新曲「バニバニラ」が、大友花恋主演ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』のエンディング主題歌に起用されることが発表となった。

4月2日より放送スタートするTOKYO MXの新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』は、累計1,100万ダウンロード突破の電子コミックを実写ドラマ化したもの。“あざとかわいい”を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた大友花恋演じる主人公の松嶋琴音が、桜井玲香演じる史上最強のライバルとプライドをかけて戦う新感覚ラブコメディだ。超特急の船津稜雅は “理想の上司”八神慶仁郎 役を務める。

新曲「バニバニラ」を使用した30秒版のPR映像も公開中だ。以下にyosugalaの汐見まといのコメントをお届けしたい。

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「このたび私たちyosugalaの楽曲「バニバニラ」が「あざとかわいいワタシが優勝」のエンディングテーマに決定しました！初めてドラマ主題歌を担当させていただけてとても嬉しいです！ありがとうございます。

今回提供させていただいた楽曲「バニバニラ」は、とびきりキュートであざとい小悪魔ソングです。まさに「あざとかわいいワタシが優勝」！な仕上がりになっていますので、是非ドラマとあわせてお楽しみ下さい！」

──汐見まとい(yosugala)

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■ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』

▼放送日程

・TOKYO MX：4月2日(木)より毎週木曜21:25〜21:54 (TOKYO MX1)

・群馬テレビ：4月2日(木)より毎週木曜23:00〜23:30

・福岡放送：4月4日(土)より毎週土曜25:00〜25:30

・テレビ岩手：4月5日(日)より毎週日曜25:25〜25:55

・静岡放送：4月6日(月)より毎週月曜25:35〜26:05

・とちぎテレビ：4月7日(火)より毎週火曜23:30〜24:00

▼キャスト

主演：大友花恋 船津稜雅(超特急)・桜井玲香

エンディング主題歌：yosugala

初回生産限定盤

黒坂未来 盤

君島凪 盤

汐見まとい 盤

未白ちあ 盤

通常盤

■メジャー1st EP『No Border』

2026年3月18日(水)発売

CD購入リンク：https://TF.lnk.to/NoBorder_CD

【初回生産限定盤(豪華ブックレット＋限定透明スリーブケース仕様)】

TFCC-89804 \3,000(税込)

【黒坂未来盤】TFCC-89805 \1,500(税込)

【君島凪盤】TFCC-89806 \1,500(税込)

【汐見まとい盤】TFCC-89807 \1,500(税込)

【未白ちあ盤】TFCC-89808 \1,500(税込)

【通常盤】TFCC-89809 \1,500(税込)

▼CD収録曲 ※全形態共通

01.No Border

(日本テレビ系『バズリズム02』2026年3月オープニングテーマ)

02.マスカレイドナイト

(テレ東『闇芝居 十六期』エンディングテーマ)

03.ハルカカナタ

(フジテレビ『全力！脱力タイムズ』12〜1月度エンディングテーマ) ●店舗別予約･購入者特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：メンバー別ランダム缶バッジ

・セブンネットショッピング：メンバー別ランダムL判ブロマイド

・yosugala応援ショップ：複製コメント入りポストカード

▼対象店

オンラインショップ：トイズストア、TOWER RECORDS ONLINE、HMV＆BOOKS online、ネオウィング

北海道：タワーレコード 札幌パルコ店

岩手：エムズエクスポ 盛岡店

宮城：タワーレコード 仙台パルコ店

東京：タワーレコード 新宿店、タワーレコード 渋谷店、タワーレコード 町田店、タワーレコード 吉祥寺パルコ店、タワーレコード 池袋店、HMV＆BOOKS SHIBUYA、ラムタラメディアワールドアキバ

埼玉：タワーレコード イオンレイクタウン店

神奈川：タワーレコード 横浜ビブレ店

愛知：タワーレコード 名古屋パルコ店

長野：ライオン堂 高宮店

三重：タワーレコード 鈴鹿店

京都：タワーレコード 京都店

大阪：タワーレコード 梅田NU茶屋町店、タワーレコード なんばパークス店、タワーレコード あべのHoop店、Joshin 日本橋店2Fディスクピア

兵庫：タワーレコード 神戸店

広島：タワーレコード 広島店

香川：タワーレコード 高松丸亀町店

福岡：タワーレコード アミュプラザ博多店、タワーレコード 福岡パルコ店、HMV＆BOOKS HAKATA

※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。

※特典の内容はショップ毎に異なります。

※イベント・ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きませんので、予めご了承ください。

※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。

■＜yosugala Major 1st EP「No Border」発売記念イベント＞

3月8日(日) イオンモール幕張新都心(屋内)

・1部：13:00〜(優先エリア入場12:30)

・2部：16:00〜(優先エリア入場15:30)

※内容：ミニライブ&特典会

3月10日(火) オンラインイベント(リミスタ)

・時間：18:00〜

3月17日(火) オンラインイベント(リミスタ)

・時間：18:00〜

3月18日(水) タワーレコード新宿店

・時間：19:00〜

※内容：ミニライブ&特典会

3月19日(木) 新星堂アスナル金山店

・時間：19:00〜

※内容：特典会

3月20日(金) あべのキューズモール

・1部：13:00〜(優先エリア入場12:30)

・2部：16:00〜(優先エリア入場15:30)

※内容：ミニライブ&特典会

3月21日(土) 越谷レイクタウン mori

・時間：16:00〜(優先エリア入場15:30)

※内容：ミニライブ&特典会

3月22日(日) タワーレコード渋谷店(屋上)

・1部：13:00〜(優先エリア入場12:30)

・2部：16:00〜(優先エリア入場15:30)

※内容：ミニライブ&特典会

3月24日(火) オンラインイベント(リミスタ)

・時間：18:00〜

3月27日(金) オンラインイベント(リミスタ)

・時間：18:00〜

※詳細はオフィシャルHPにて

■＜yosugala FANCLUB LIVE TOUR 2026＞

3月14日(土) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

open16:00 / start17:00

3月15日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

open16:00 / start17:00

3月29日(日) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

open16:00 / start17:00

（問）Edenhall Inc.：info@edenhall-inc.com

■＜yosugala 4th anniversary live「progress the night -NHKホール-」＞

6月21日(土) 東京・NHKホール

open16:30 / start17:30