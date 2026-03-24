早朝、お弁当を作っていた飼い主さん。すると、その音を聞きつけて大型犬が起きてきて……。寝起きの顔が衝撃的すぎるとTikTokで大きな話題となり、「とんでもなくえげつない可愛い…」「朝は弱いのかなぁwww」「犬の寝起きのむくみってかわいい笑」といった声が寄せられ、記事執筆時点で63万回以上も再生されています。

【動画：早朝、お弁当を作っていたら『大型犬』が起きてきて…顔を見てみたら→寝起きすぎる『表情』】

早朝にお弁当を作っていたら…

TikTokアカウント「ベス リブ（@gol.d.en.bes）」さまは、ゴールデンレトリバーの「ベス」くんと「リブ」ちゃん、そして一緒に暮らすご家族の日常を紹介しています。

この日は飼い主さんが朝早く起きてお弁当を作っていたのだそう。お弁当を詰めていると、なにやら視線を感じた飼い主さん。恐る恐る視線を感じる方向へと顔を向けてみると……

なんと寝起きのベスくんが！しかも、元のお顔がわからないほど浮腫んでいるではありませんか！

とんでもなくお顔が浮腫んでいる！

まだまだ眠そうなベスくん。眠いせいなのか、顔が浮腫んでいるせいなのか、いつもはキュルッとしたおめめが潰れたように開いていません！

頑張って目を見開いてみようとするも、いつもの柔らかい笑顔とは違い、つり目になってしまうベスくん。どうやらまだ眠いようで、その後、再び目が細められてしまいました……。

衝撃的な寝起きフェイスにSNS民も爆笑！

絶対まだ眠いはずなのに、飼い主さんの気配が階下からするため、顔を浮腫ませながらも頑張って起きてきてくれたベスくん。お顔は衝撃的でしたが、深い愛情を感じる可愛らしい光景でした！

ベスくんの衝撃的なむくみ顔は、TikTokでも大きな話題に！コメント欄には「とんでもなくえげつない可愛い…」「朝は弱いのかなぁwww」「犬の寝起きのむくみってかわいい笑」「浮腫んでても可愛いから、羨ましいわ～」といった声が寄せられています。

そんなベスくん、そして一緒に暮らす「リブ」ちゃんの様子は、TikTokアカウント「ベス リブ」さまでご覧いただけます。

元気いっぱいでやんちゃな2匹の様子をもっと見てみたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

ベスくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ベス リブ（@gol.d.en.bes）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。