インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、人気アニメシリーズ「プリキュア」と初めてコラボしたアイウェアコレクション「Zoff／Precure」のウェブ予約受付を3月25日午前10時に開始します。

【写真】Zoff×ちいかわコラボも！ かわいい！

東京・Zoff池袋サンシャインシティ・アルパ店、Zoffヤエチカ店、愛知・Zoff名古屋パルコ店、大阪・Zoffあべのキューズモール店、京都・Zoff京都河原町店の5店舗で、試着コーナーの設置、トレーディングメガネ拭きの販売を予定。

全ての商品の受注予約受付はウェブ限定で、詳細は同月25日に発表される予定です。

「プリキュア」シリーズは、2004年2月に放送を開始した「ふたりはプリキュア」から現在放送中の「名探偵プリキュア！」（テレビ朝日系、毎週日曜午前8時30分）まで、23作品継続している東映アニメーションオリジナルの長期TVアニメシリーズ。テレビシリーズのほか、劇場版作品など多くの展開をしています。毎年モチーフやテーマを変えながら、「プリキュア」に変身することで日常を守るためにさまざまな敵に立ち向かっていき、出会った仲間たちと友情や絆を深めて成長していく姿を描いています。