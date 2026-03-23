Lienelが、6月3日に発売するメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」の収録詳細を発表した。

シングルの表題曲「メロ・コレクション」は、M!LK「イイじゃん」やAiScReam「愛♡スクリ〜ム！」などを手がけたHayato Yamamotoが作詞・作曲・編曲を担当（作詞はTomoki Tamataniと共作）!「メロい」と思われたいのに気持ちが空回りしてしまう―そんな不器用で等身大の恋心を描いたポップソングとなっている。

CDには表題曲「メロ・コレクション」に加え新曲2曲を収録。商品形態は初回限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤、さらに初回限定メンバーソロ盤（全6種）を展開予定だ。

また、初回限定盤のBlu-rayにはメンバー全員でシンガポールを巡るアドベンチャー企画を収録。先日3月18日(水)に行なわれた1st EP『Osyan』発売日リリースイベントにてSPゲストの綾小路 翔よりメジャーデビューをサプライズ発表されたLienelだが、同時にデビューのための契約書がシンガポールにあることも発覚。デビューのためにメンバーがシンガポールへ契約書を取りに行くという海外渡航ミッションが課されていた。果たして無事にメジャーデビュー出来るのかというハラハラも含みつつ、Blu-rayではシンガポール旅を通して見えるメンバーの素顔やチームワークを見ることができる。

Lienelは今後、1st EP『Osyan』を引っ提げ、4月28日（火）・29日（水・祝）の愛知・COMTEC PORTBASEを皮切りに東名阪ホールツアーを開催する。ツアーファイナルとなる6月21日（日）のパシフィコ横浜はLienelにとって3年前に結成のお披露目をした、ひときわ思い入れの深い会場となっている。

◾️メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」

2026年6月3日（水）発売

CD予約販売URL：https://lnk.to/Lienel_majordebut_sg ■形態・仕様

・初回限定盤（CD/Blu-ray）\3,300-（税込）UPCH-7835

スリーブケース仕様、ブックレット8P、グループトレカ（全3種からランダム1種封入）

・通常盤（CD）\1,650-（税込）UPCH-6052

ブックレット8P、ソロトレカ（全6種から1種ランダム封入）

・初回限定メンバーソロ盤（芳賀柊斗 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7836

ブックレット8P、芳賀柊斗ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）

・初回限定メンバーソロ盤（近藤駿太 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7837

ブックレット8P、近藤駿太ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）

・初回限定メンバーソロ盤（高岡ミロ ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7838

ブックレット8P、高岡ミロソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）

・初回限定メンバーソロ盤（森田璃空 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7839

ブックレット8P、森田璃空ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）

・初回限定メンバーソロ盤（武田創世 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7840

ブックレット8P、武田創世ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）

・初回限定メンバーソロ盤（高桑真之 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7841

ブックレット8P、高桑真之ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ≪収録内容≫

▶CD (全形態共通)

01 メロ・コレクション

02 タイトル未定

03 タイトル未定 ▶Blu-ray (初回限定盤のみ)

※メジャーデビューの契約書を探す旅 in シンガポールの様子を収録

◾️メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」

2026年6月3日（水）発売

※商品詳細及びリリースイベント情報等は3月23日（月）18時解禁

■＜メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」リリースイベント＞

※詳細は後日お知らせいたします。 5月2日(土) カシフェス（イベント内容：ミニライブ ＆ 特典会）

千葉県：セブンパークアリオ柏 屋外スマイルパーク 5月3日(日) ミニライブ ＆ 特典会

関西某所 5月4日(月・祝) ミニライブ ＆ 特典会

大阪府：セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM 5月5日(火・祝) ミニライブ ＆ 特典会

愛知県：三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス屋外イベントスペース デカゴン 5月16日(土) ミニライブ ＆ 特典会

埼玉県：エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE 5月17日(日) ミニライブ ＆ 特典会

関東某所 5月30日(土) ミニライブ ＆ 特典会

関東某所 5月31日(日) ミニライブ ＆ 特典会

関東某所 ※発売週のイベントは後日ご案内いたします。

■＜ストアイベント・リリース記念スペシャル特典会＞ 5月24日(日) HMV＆BOOKS NAMBAストアイベント

イベント内容：

・メジャーデビュー記念トーク＆抽選会＆ハイタッチ会

・個別お話＆お渡し会 7月11日(土) リリース記念スペシャル特典会

千葉県某所

※詳細は後日お知らせいたします。

■＜Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」＞終演後メンバー全員Meet&Greet Lienel メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」の発売を記念して、下記期間中に応募対象商品をご予約された方の中から抽選でLienel 5th Live Tour 2026「Osyan」終演後メンバー全員Meet&Greetへご招待いたします。詳細をご確認いただき、奮ってご応募ください。 詳細はHPまで

https://umj-stadium-staging.umg-wp.umgapps.com/lienel/news/2026-03-23-3/

■＜Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」＞

https://lienel.jp/contents/1056223 ＜公演詳細＞

【愛知】COMTEC PORTBASE

2026年4月28日(火) 開場18:00／開演19:00

2026年4月29日(水祝)

1部：開場13:00／開演14:00

2部：開場17:00／開演18:00 【大阪】NHK大阪ホール

2026年5月9日(土) 開場17:00／開演18:00

2026年5月10日(日)

1部：開場13:00／開演14:00

2部：開場17:00／開演18:00 【神奈川】パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年6月21日(日) 開場17:00／開演18:00 ＜席種・料金・年齢制限＞

■愛知・大阪公演 全席指定：8,500円(税込)

■神奈川公演 全席指定：9,000円(税込)

◾️1st EP『Osyan』

2026年3月18日（水）発売

※綾小路 翔 楽曲提供「羅武が如く〜恋の風林火山〜」リード曲 ▼形態

＜通常盤＞ ZXRC-2125 / 2,300円（税込）

＜初回限定盤A＞ ZXRC-2123 / 4,800円（税込）

＜初回限定盤B＞ ZXRC-2124 / 4,800円（税込） ▼収録曲 ※通常盤

・CD

1.羅武が如く〜恋の風林火山〜 ※綾小路 翔さん楽曲提供！

2.Daisy

3.Don’t Stop

4.シンデレラ・ナイト

5.きみいろメモリー

6.ままならない愛 ※初回限定盤A/B共通

・CD

1.羅武が如く〜恋の風林火山〜 ※綾小路 翔さん楽曲提供！

2.Daisy

3.Don’t Stop

4.シンデレラ・ナイト

5.きみいろメモリー

6.ままならない愛

7.Mirror ※初回限定盤A/Bにのみ収録 ・初回限定版A：Blu-ray ライブ映像『Lienel 3rd Live Tour 2025 「Lienel a go-go!」』2025.05.06 Zepp Haneda (TOKYO) 収録

・初回限定版B：Blu-ray ライブ映像『Lienel 4th Live Tour 2025「Miracle」』2025.10.13 LINE CUBE SHIBUYA 収録