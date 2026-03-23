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鉄人・金本知憲も悩む首痛、枕が原因かも？ストレートネックの人がやりがちなNGな寝方と対策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者・角田紀臣（つのだ・のりおみ）氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【ストレートネック要注意】首が痛い原因は枕の高さ!?睡眠の質を下げる寝方とは【金本知憲さん】」と題した動画を公開しました。ゲストに元プロ野球選手の金本知憲さんを迎え、長年の現役生活で蓄積された首の不調の原因を分析し、関節整体の施術で改善を図る様子を紹介しています。



動画では、まず角田氏が金本さんの首の状態をチェック。仰向けになった金本さんの首を見て、「左側に大きく曲がっている」と指摘しました。角田氏によると、関節が曲がるとその部分が不安定になるため、体を守ろうとして周りの筋膜が固まってしまうとのこと。特に硬くなっていた後頭下筋群や胸鎖乳突筋周辺の筋膜をリリースする施術を行いました。



さらに、金本さんはストレートネックが酷い状態で、首の可動域がほとんどないことも判明。角田氏が首を動かそうとしても、首がしならずに頭全体が持ち上がってしまいます。この原因について角田氏は、過去のヘルニアなどの影響で、痛みをかばうために無意識に周りの筋肉を固めていたことが考えられると分析しました。



また、首の硬さは睡眠の質にも影響すると角田氏は語ります。首周りの筋肉が硬直すると自律神経の交感神経が興奮状態となり、「眠りが浅くなってしまいます」と解説。うつ伏せ寝や高すぎる枕の使用も首に負担をかけ、脳卒中のリスクを高める殿様枕症候群につながる危険性があると警鐘を鳴らしました。



長年悩まされている体の不調は、過去の怪我だけでなく、日々の何気ない習慣に原因が潜んでいるのかもしれません。動画を参考に、自身の体の状態や睡眠環境を見直してみてはいかがでしょうか。