ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターのネームがオシャレなワンポイントになっている、ディズニーデザイン「口がガバッと開いて身体にフィットするリュックサック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「口がガバッと開いて身体にフィットするリュックサック」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：5,990円（税込）

サイズ：約27×41×16cm

重さ：約500g

素材：ポリエステル

開閉：ファスナー

肩ひも調節可

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

口が大きく開き、荷物の出し入れがスムーズにできるリュックサック。

マチが広いので収納力も抜群◎

またバッグ内部にはPC用ポケットもあり、通勤バッグとしても活躍します！

そしてポリエステル素材で、軽くて丈夫なつくりになっており、キャラクターのネームがオシャレなワンポイントに。

全部で4種類のデザインがラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのリュックサック。

シンプルな黒を基調としているので、シーン問わず使いやすそう☆

© Disney

ネームにはロゴと、パイカットアイのレトロなタッチの「ミッキーマウス」のお顔が描かれています。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのリュックサック。

グレーと黒の配色使いが上品な雰囲気！

世代問わず使いやすいカラーリングになっています。

© Disney

「ミニーマウス」のネームも、パイカットアイのレトロなタッチで表現されています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのリュックサック。

温かみのあるカジュアルなカラーリングがかわいい☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ネームにはにっこり笑顔の「くまのプーさん」のお顔とロゴがあしらわれています。

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのリュックサック。

ネイビーが基調の爽やかな色合いで、コーディネートのアクセントとしても活躍しそう◎

© Disney

ネームには少し怒ったような表情をした「ドナルドダック」のお顔とロゴが施され、遊び心もたっぷりです。

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＜オープン時＞

中にワンタッチテープ付きポケットが1つにファスナー付きメッシュポケットが1つ、そしてオープンポケットが1つに、外にファスナー付きポケットが2つとオープンポケットが2つ付いています。

内部のメッシュポケットは上下どちらからもファスナー開閉ができ小物入れにとっても便利。

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外のオープンポケットには飲み物や折りたたみ傘を収納してもOK！

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さらに、外ポケットの上と肩紐に付いているＤカンには好きなキャラクターのチャームなどを飾って楽しむこともできます。

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背中があたる部分や肩ひもはクッション入りでソフトな仕上げに。

肩ひもは内蔵のクッションを肩付近で分割することで身体へのフィット感を高めリュックの重みを分散させる形状になっています。

肩ひもの裏側はメッシュ素材で身体へのフィット感もアップ。

機能性にも優れた老若男女問わず使いやすいリュックサック。

キャラクターのネームがオシャレなワンポイントになっている、ディズニーデザイン「口がガバッと開いて身体にフィットするリュックサック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

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