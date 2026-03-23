TVアニメ『呪術廻戦』の3月26日の最終回放送に向けて、仙台結界PVが公開された。

参考：『呪術廻戦』“修羅の道”を進むと決めた伏黒恵の人物像 そこに滲む諦念と覚悟を見つめる

集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる『懐玉・玉折／渋谷事変』が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼びました。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より公開された。

3月22日に放送された「死滅回游 前編」最終回直前特番にて、仙台結界PVが公開。「先生に二度も、親友を殺させない」とこぼす乙骨のセリフから始まる本PVでは、受肉して復活した過去の術師・石流龍や烏鷺享子、羂索が呪霊操術の支配から外した呪霊・黒沐死など、新たに登場するキャラクターの姿が収められている。乙骨と石流が激突するバトルシーンをはじめ、空間を自在に操る烏鷺のスピード感あふれる戦いぶりや、指輪と共に再びリカが登場するシーンも描かれる。

また、新キャストとして、東地宏樹が石流龍役を、水樹奈々が烏鷺享子役を、野津山幸宏が黒沐死役をそれぞれ務めることが発表された。

さらに、石流龍と烏鷺享子のキャラクターポスターも公開。受肉して復活した過去の術師・石流の豪放な存在感と、烏鷺の鋭い気配をまとった姿が写し出されている。 なお、3月26日の最終回は「本編拡大スペシャル」（※本編尺を拡大し、27分の特別尺）での放送となる。

コメント東地宏樹（石流龍役）

石流龍役を担当いたしました、東地でございます。半端なく人気のある呪術廻戦に参加できて嬉しい限りです。石流さんのリーゼントはご存知の方もいらっしゃると存じますが、ただのリーゼントではございません。すごいリーゼントなのです。そんな石流が望む人生のデザート。是非とも放送をお楽しみに！

水樹奈々（烏鷺亨子役）

ほぼ一糸纏わぬ姿で、空を操り、空間を自在に望む形にするという強力な術式を持ち、壮絶な過去からの憎悪を募らせた、とてもインパクトのあるキャラクター、烏鷺亨子を演じさせていただきました！強者ですが、全ての感情をストレートに表現する、振れ幅の広いキャラクターなので、湧き上がる気持ちをそのままぶつけました！ 熱が入り、ドスが効き過ぎて、「もう少し若く……」とディレクションを受けてしまうシーンもありましたが（笑）、彼女の積年の想いを爆発させてまいりましたので、ぜひみなさんに楽しんでいただけると嬉しいです！

野津山幸宏（黒沐死役）

黒沐死役の野津山幸宏です。びっくりしました？ あれ、僕なんですよ。普段はすぐにバレるんですが、今回は流石に気付かれてないんじゃないかなと……これを書いてる時には思っています。黒沐死のモチーフも影を好み潜む習性がありますからね。そろそろあったかくなって来たので、皆さんもくれぐれも気をつけて下さい。さもないと……あなたの家にも大量の黒沐死が……。引き続き、TVアニメ第3期『呪術廻戦』「死滅回游 前編」をお楽しみ下さい。（文＝リアルサウンド編集部）