「CX-60」「CX-80」の機能性・快適性・安全性がさらに向上

マツダCX-60 XD-ハイブリッド・プレミアムスポーツ｜Mazda CX-60 XD-Hybrid Premium Sports

マツダのラージ商品群は、人を中心としたクルマづくりの考え方のもと、ドライバーとクルマが一体となる走りの楽しさを高い次元で実現することを目指したシリーズである。

エンジン縦置き方式と後輪駆動ベースAWDを採用したプラットフォームによる優れた操縦安定性と、高出力パワートレインがもたらすパワフルで心昂る走り、日本の美意識を反映した上質な内外装が魅力だ。

スポーティな走りを追求した「CX-60」と、上質な移動体験を提供する3列シートモデル「CX-80」は、それぞれの個性を活かしながらラージ商品群の特徴を体現している。

今回の改良では、「CX-60」「CX-80」両モデルの魅力をさらに引き立たせ、より一層ドライブが楽しめるよう、機能性・快適性・安全性の向上を図るとともに、選びやすいラインナップへと刷新された。

マツダCX-60 XD-ハイブリッド・ドライブエディション バーガンディレザーパッケージ｜Mazda CX-60 XD-Hybrid Drive Edition Burgundy Leather Package

機能性の向上

●マツダコネクト操作性改善（CX-60/CX-80）

全機種でApple CarPlay/Android Autoのタッチパネル操作機能を追加。

●風切り音の遮音性能の向上（CX-60/CX-80）

フロントドアガラスを遮音ガラスに変更することで、風切り音の遮音性を向上。

●機能装備の追加（CX-60）

CX-80で先行採用されている以下4点をCX-60に追加。

・Amazon Alexa（アマゾン アレクサ）

・マツダオンラインナビ（利用にはショップオプションの「マツダオンラインナビ用SDカード」が必要）

・リアシートアラート

・360°ビュー・モニター（トレーラーヒッチビュー）※トレーラーヒッチの装着が必要

安全性の向上

●CX-80で先行採用されていた以下の3点をCX-60に追加

・クルージング＆トラフィック・サポート（CTS）[緊急停止支援機能付き（ドライバー・モニタリング連動）]

・緊急時車線維持支援（ELK）[側方危険回避アシスト機能＆ロードキープアシスト機能＆対向車両衝突回避アシスト機能] ※今回新たに追加されたのは「対向車両衝突回避アシスト機能」で、「側方危険回避アシスト機能」と「ロードキープアシスト機能」は従来モデルより設定済

・スマート・ブレーキ・サポート（SBS）[対向車衝突被害軽減機能]

デザインの変更

●シフトパネル/コンソールとドアトリムの加飾の変更（CX-60/CX-80）

以下の機種において、シフトパネル/コンソール、ドアトリムの加飾を「メッシュメタル：シルバーベゼル」から「マットブラックヘアライン:シルバーベゼル」へ変更。

・CX-60

「25S エクスクルーシブモード」

「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」

「XD-ハイブリッド・ライブエディション ナッパレザーパッケージ」

・CX-80

「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」

「XD-ハイブリッド・ドライブエディション ナッパレザーパッケージ」

●エグゾーストガーニッシュの変更（CX-60）

ブラック基調外装の統一感をより強めるため、XD機種のエグゾーストガーニッシュを、クロームメッキからブラックメタリックに変更。

●外装色の追加/廃止（CX-60）

・CX-60のスポーティな世界観を演出するカラーとして、「ポリメタルグレーメタリック」を全機種に追加。

・「ジルコンサンドメタリック」を全機種に拡大。

・「ソニックシルバーメタリック」を廃止。

●シートバリエーションの見直し（CX-80）

要望を反映し、より選びやすい構成に変更。「プレミアムスポーツ」「プレミアムモダン」には6人乗りキャプテンシート仕様のみ、それ以外のグレードでは7人乗りベンチシート仕様または6人乗りセンターウォークスルー仕様が選べる設定となった。

※「ドライブエディション」のグレージュシートは、6人乗りセンターウォークスルー仕様のみ

機種体系の刷新でラインナップはどう変わった？

●CX-60

・新規追加

「XD-ハイブリッド・ドライブエディション バーガンディレザーパッケージ」

「XD-ハイブリッド・ドライブエディション ナッパレザーパッケージ」

・廃止

「25S Sパッケージ」

「25Sエクスクルーシブモード（ピュアホワイト仕様）」

「XD-ハイブリッド・エクスクルーシブスポーツ」

「XD-ハイブリッド・エクスクルーシブモダン」

「XD-ハイブリッド・トレッカー」

「PHEV Lパッケージ」

●CX-80

・新規追加

「XD-ハイブリッド・ドライブエディション ナッパレザーパッケージ」

・廃止

「XD-ハイブリッド・エクスクルーシブスポーツ」

「XD-ハイブリッド・エクスクルーシブモダン」

「PHEV Lパッケージ」

マツダCX-80 XD-ハイブリッド・プレミアムスポーツ｜Mazda CX-80 XD-Hybrid Premium Sports

マツダ「CX-60」モデルラインナップ

【2.5Lガソリン車】

・25S Lパッケージ：382万8000円（FR）／405万3500円（4WD）

・25Sエクスクルーシブモード：413万500円（FR）／435万6000円（4WD）

【3.3Lディーゼルターボ車】

・XDドライブエディション：430万3200円（FR）／452万8700円（4WD）

・XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ：459万8000円（FR）／482万3500円（4WD）

・XDプレミアムスポーツ：469万8100円（FR）／492万3600円（4WD）

【3.3Lディーゼルハイブリッド車】

・XD-ハイブリッド・ドライブエディション ナッパレザーパッケージ：534万500円（4WD）

・XD-ハイブリッド・ドライブエディション バーガンディレザーパッケージ：549万4500円（4WD）

・XD-ハイブリッド・プレミアムスポーツ：570万3500円（4WD）

・XD-ハイブリッド・プレミアムモダン：570万3500円（4WD）

【2.5Lプラグインハイブリッド車】

・PHEVプレミアムスポーツ：649万5500円（4WD）

・PHEVプレミアムモダン：649万5500円（4WD）

※価格は消費税込み

マツダ「CX-80」モデルラインナップ

【3.3Lディーゼルターボ車】

・XDドライブエディション：478万1700円（FR）／501万8200円（4WD）

・XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ：509万3000円（FR）／532万9500円（4WD）

・XDプレミアムスポーツ：544万7200円（FR）／568万3700円（4WD）

【3.3Lディーゼルハイブリッド車】

・XD-ハイブリッド・ドライブエディション ナッパレザーパッケージ：584万6500円（4WD）

・XD-ハイブリッド・プレミアムスポーツ：634万7000円（4WD）

・XD-ハイブリッド・プレミアムモダン：634万7000円（4WD）

【2.5Lプラグインハイブリッド車】

・PHEVプレミアムスポーツ：714万4500円（4WD）

・PHEVプレミアムモダン：714万4500円（4WD）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

マツダCX-60 XD-ハイブリッド・ドライブエディション バーガンディレザーパッケージ｜Mazda CX-60 XD-Hybrid Drive Edition Burgundy Leather Package

ボディサイズ：全長4740×全幅1890×全高1685mm

ホイールベース：2870mm

最低地上高：180mm（社内測定値）

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人

車両重量：1950kg

総排気量：3283cc

エンジン：直列6気筒ディーゼルターボ

最高出力：187kW（254ps）/3750rpm

最大トルク：550Nm（56.1kgf-m）/1500-2400rpm

モーター最高出力：12kW（16.3ps）/900rpm

モーター最大トルク：153Nm（15.6kgf-m）/200rpm

トランスミッション：8速AT

駆動方式：4WD

WLTCモード燃費：20.9km/L

税込車両価格：549万4500円