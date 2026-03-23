さまぁ〜ずの大竹一樹と三村マサカズが“2人の日常”をネタに爆笑トークを繰り広げる『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BS さまぁ〜ず』。

3月22日（日）には、BS朝日でのレギュラー復活から1周年を記念した94分スペシャルが放送された。

【映像】「ホントに!?」美女トレーナーが教える“男性専用ジム”にてさまぁ〜ず大竹、羞恥心爆発！

今回の目玉は、2人がスタジオを飛び出して挑んだソロでのロケ企画。本気で通えるジムを探しているという大竹は、都内のスポーツジム巡りを敢行した。

「今後ライブがあるので、『コンサート用に体作ってます』っていうのをやらないといけなくなっちゃった」と使命感を口にする大竹だったが、よりによってロケ当日に「背中ぎっくり腰」になってしまったとこぼす。

そんな最悪のコンディションで最初に向かったのは、スタッフおすすめの「フィットネスクラブ広尾」。最先端のマシンがズラリと並んだ高級感あふれる空間で、超振動マシンによるスクワットに挑戦した。

ブルブルと全身を襲う激しい振動に、「うわーすごいじゃん！」と絶叫！ あまりのパワーに「頭蓋骨出ちゃうんじゃない！」と大騒ぎしながら、最新トレーニングの威力を身をもって実感する。

続いては、マンションの一室にあるちょっと怪しげなジムへ。

扉を開けると、そこには露出度の高いウェアに身を包んだ女性トレーナーたちがズラリと勢揃い。異様な光景に大竹は「トレーナーさんですか？全員」「すごいっすね…」と圧倒され、目のやり場に困り思わず下を向いてしまう。

ここは、彼女たちのきめ細かな指導を受けられる男性専用パーソナルジム「GRAN GYM」。

トレーニングが始まると、4人がかりで手取り足取りの熱血指導が繰り広げられた。トレーナーたちは「素晴らしい！」「完璧です！」と過剰なまでに褒めちぎり、大竹が課題をクリアするたびに「イエーイ!!」とハイテンションで祝福する。

どうやら“褒めて伸ばす”のがこのジムの方針なようだが、あまりの過保護ぶりに大竹は「ホントに!?」と戸惑いを隠せない。

ところが、そんな“甘やかし指導”とも言える賑やかなパフォーマンスに圧倒される一方で、だんだんとトレーニングの効果を実感し始めた様子。ストレッチでは羞恥心を刺激される恥ずかしいポーズまでさせられながらも、満身創痍だった体の変化に驚いたのか、最終的には「いいですね！」とすっかり気に入っていた。