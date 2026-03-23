今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月23日（月）〜3月29日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月23日（月）〜3月29日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、家族や親友と穏やかな日々を過ごせそう。新年度に向けて買い物するのも良いでしょう。お互いに必要なものを選び合っていると、これまでの出来事を思い出してジーンとくるかも。恋愛面は、真面目すぎると相手を緊張させてしまいそう。わざとふざけてみるなど、相手がリラックスできるように努めてみましょう。
★ワンポイントアドバイス★
ないものねだりをしてしまうときは、「今与えられている役割や仕事は、すべて未来につながっている」とイメージしてみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【魚座（うお座）】
今週は、家族や親友と穏やかな日々を過ごせそう。新年度に向けて買い物するのも良いでしょう。お互いに必要なものを選び合っていると、これまでの出来事を思い出してジーンとくるかも。恋愛面は、真面目すぎると相手を緊張させてしまいそう。わざとふざけてみるなど、相手がリラックスできるように努めてみましょう。
ないものねだりをしてしまうときは、「今与えられている役割や仕事は、すべて未来につながっている」とイメージしてみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/