女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日、第121話が放送され、主人公・雨清水トキの夫レフカダ・ヘブンの新著「KWAIDAN（怪談）」が日本語に翻訳された。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第121話は、雨清水トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）の元にアメリカから大きな荷物が届く。中身は夫婦で作り上げた本「KWAIDAN（怪談）」で、トキをはじめ家族は大はしゃぎ。その様子を目にしながら、ヘブンはイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）からの書評を読む。そして、ある日、ヘブンはトキに胸の痛みがあると告げる…という展開。

1904年（明治37年）9月。ヘブンは「KWAIDAN」が好評だとウソをつく。

錦織丈（杉田雷麟）が「KWAIDAN」を翻訳。トキは感謝した。

イライザの書評には「残念ながら、子ども騙しの民話集にすぎない」。ヘブンの胸に痛みが走った。

ヘブンは「ザイサン、スベテ、ママサンニ、カイテアリマス」とトキに遺言書を手渡し「（自分が）シニマストモ、ナク、ケシテイケマセン。チイサイビン、カッタ。ワタシノホネ、イレルノタメ。ソシテ、サビシイノテラニ、ウメルシテクダサレ。カナシム、ワタシ、ヨロコブナイ。ママサン、コドモト、カルタ、シテアソブ。イカニ、ワタシガソレ、ヨロコブ」と託した。

SNS上には「丈、ありがとう！」「月曜から遺言」「ヘブンさんの覚悟を感じる」「月曜の朝から切ない」「優しい嘘と不穏な空気…覚悟しないと（涙）」「その医者はヤブ医者だったとかいう希望の展開はないですか…？」「砂時計、時間がサラサラと落ちていく」などの声が続出。悲しみが広がった。

史実としては、小泉八雲は1904年（明治37年）4月に「怪談」を出版し、その年の9月に心臓発作のため逝去。54歳だった。八雲が「小さい瓶買いましょう」などと語ったことは、セツさんの回想録「思ひ出の記」（ハーベスト出版）に記されている。