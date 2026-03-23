木村拓哉、失恋エピソードを告白「いい思い出にはなってないはず」 相手への配慮に「考え方がすてき」「さすが」
歌手で俳優の木村拓哉が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。失恋エピソードを明かした。
【写真】商店街もドラマチックな舞台へと変貌させる木村拓哉
この日は、「木村探歩！」と題して、ゲストの“親友”爆笑問題・太田光と吉祥寺をのんびり“探歩”。太田が過去に井の頭公園のスワンボートに乗って当時の彼女と破局を迎えたというエピソードを披露し、「そういうことないだろ！振られた経験！」と木村に投げかけると、木村は「あるよ。付き合ってからじゃないよ」と明かした。
太田が「誰よ！木村拓哉を振った女がいるわけ？」と追求すると、木村は「ここで個人名を出してもしょうがないよ。一般の方なんだから」と苦笑い。さらに太田が「自慢だろうね」と続けると、「覚えてないんじゃないかな、きっと。いい思い出にはなってないはずだもん。（相手にとっては）“ごめんなさい”の経験だから」と思いを巡らせていた。
この木村の言葉に、ネット上では、「考え方がすてき」「キムタクのすごいやさしいところを感じる」「さすが」「なんか刺さった」「かっこよすぎる…」と反響が集まっている。
【写真】商店街もドラマチックな舞台へと変貌させる木村拓哉
この日は、「木村探歩！」と題して、ゲストの“親友”爆笑問題・太田光と吉祥寺をのんびり“探歩”。太田が過去に井の頭公園のスワンボートに乗って当時の彼女と破局を迎えたというエピソードを披露し、「そういうことないだろ！振られた経験！」と木村に投げかけると、木村は「あるよ。付き合ってからじゃないよ」と明かした。
この木村の言葉に、ネット上では、「考え方がすてき」「キムタクのすごいやさしいところを感じる」「さすが」「なんか刺さった」「かっこよすぎる…」と反響が集まっている。