µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤ë¤È¤Ä¤¤Àª¤¤¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å²ù¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¸å²ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¡ØÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤­¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ù¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë²áµî¤ÎÎø°¦¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¹ðÇò¤·¤ÆÉÕ¤­¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤ÎÀ­³Ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊÌ¤ì¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³¤¤¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê£±£°Âå½÷À­¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê