こちらは気持ちよくおしゃべりしているだけなのに、急に目の前の男性がムッとしはじめた…。そんなときは、知らず知らずに不愉快な話題を選んでいる可能性を考えたほうがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性349名に聞いたアンケートを参考に「急に冷たくなるのはなぜ？男子を不機嫌にさせる話題」をご紹介します。【１】女子から聞くとギョッとする「生々しい下ネタ」「男同士ならいいけど、女子から聞くとショッ