6月2日に配信された婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（ABEMA）で、MCを務める女優の夏菜が、若手時代の恋愛について「事務所に別れさせられた」と明かし、スタジオを騒然とさせた。「この番組は、30日後の結婚式までという限られた期間のなかで結婚相手を見つけ出す美女3人を追った、婚活リアリティーショーです。スタジオMCには、夏菜さんのほかサバンナ・高橋茂雄さん、エルフ・荒川さん、森香澄さんが出演して