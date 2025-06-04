「今は恋愛に興味ないから」と、あえて周囲に宣言する男性は少なからずいます。彼らはいったい、何を考えているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『今は恋愛に興味ないから』とわざわざ公言する男性心理」をご紹介します。【１】前の彼女が面倒な人で、しばらくは恋愛なんてしたくないと思っているから「一度修羅場を経験してしまうと、そう簡単に次の恋愛をしたいとは思えな