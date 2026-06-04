失恋したての頃は、未練や寂しさから別れた元カレに連絡してしまうこともあるでしょう。しかし、別れを糧に新しい一歩を踏み出すことを考えると、あまりいい選択とはいえないかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性225名に聞いたアンケートを参考に「別れたばかりの元カレへの電話をガマンする方法」をご紹介します。【１】女友達の家に泊まり、一人で過ごす夜をなくす「夜寂しいと電話しちゃう」（20代女性）とい