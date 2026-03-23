ヒルトン名古屋は、「スプリングランチ＆ディナービュッフェ〜南イタリアの美食とストロベリースイーツ〜」を3月12日から5月14日まで開催する。

南イタリアをテーマに、伝統料理のシシリアンポークコトレッタ、イワシのベッカフィーコ・シチリア風パン粉焼き、ムール貝とオレンジのアグロドルチェなどレモンやオレンジを使用したメニュー、ナポリ風ズッパディペッシェ、チャンボッタ・南イタリア風彩り野菜のトマト煮込み、インサラータディリーゾなど魚介・トマトを使用した郷土料理に加え、ブロッコリーのオレキエッテ・プーリア風、ピッツァ・ビアンケッティなどのパスタやピッツァは日替わりで提供する。デザートはストロベリーショートケーキ、きらめき☆いちごタルト、しぼりたて！いちごモンブラン、いちごクリームを詰めたいちごのカンノーリなどを並べる。

場所は1階オールデイダイニング「インプレイス3-3」。ランチは午前11時半から午後2時まで、ディナーは午後5時半から9時までで、ディナーは90分制、土休日は3部制とする。料金は大人5,800円から、6歳から12歳までは2,900円から、5歳までは無料。税・サービス料込み。