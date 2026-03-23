異論飛び交うWBCの“開催時期問題”…レジェンド右腕が持論「2週間後ろにずらすべき」MLB試合削減案も
シャーザーの持論に米メディアも賛同した(C)Getty Images
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は決勝でベネズエラ代表が米国代表を下し初優勝を飾るなど、大きな盛り上がりをみせながら幕を閉じた。一方で、MLBをはじめとする各国プロリーグの開幕前となる3月上旬から行われる大会の開催時期については、変更を求める声が後を絶たない。
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本来であればシーズンへの調整期間に当たるタイミングでの真剣勝負が、故障に繋がる恐れもあることで、今大会でも有力選手の不参加や、プレーに関しさまざまな制約が課される事態が相次いだ。
WBC閉幕後の現在も、大会運営をめぐる議論が各方面で繰り広げられる中、米メディア『SPORTSNAUT』では、ブルージェイズのベテラン右腕マックス・シャーザーの意見を伝えている。
同メディアは、大会期間中にシャーザーが米ポッドキャスト『FOUL TERRITORY SHOW』に出演した際に語った、一連のコメントを紹介。今大会では、東京ドームで3月5日に行われたC組の初戦を皮切りに1次ラウンドがスタートし、決勝は17日に行われた。シャーザーは第1回大会からほぼ変わっていない開催期間について一石を投じている。
「この大会は、2週間後ろにずらすべきだと思う」
そのように見解を述べているシャーザーは、「もし今（3月中旬）に始まるなら、自分は75〜80球まで投げられる状態に仕上がっているし、シーズン中盤に近い状態になる。適切な調整期間があれば、投手を守ることができる」などと、“新方式”のビジョンを描く。
問題点の改善を訴える右腕は他にも、「以前から主張してきたことだが、シーズン最初の1週間を削ればいい。162試合を155試合に減らすなどして、投手が調整できる時間を確保するんだ。あと2週間あれば、投手のリスクは大きく下がるし、全員が参加できるようになる」などのアイデアを並べている。
これらの声を伝える『SPORTSNAUT』は、「WBCを2週間後ろにずらせば、この問題は解決するのか？」と問いかけながらも、「米国代表には球界屈指の投手陣が揃っているだけに、こうした制限の緩和は大きな恩恵となる」などと主張。加えて、「ポール・スキーンズやタリク・スクバルといった投手がより自由に起用できれば、米国代表は手のつけられない存在になる可能性もある」とも見通している。
また、このシャーザーの提言には、米スポーツサイト『DEADSPIN』も同調する。変更後の具体的な試合数も挙げながら、以下の様なプランを示している。
「少なくとも決勝ラウンドを、MLBの開幕週と重なる時期に行うべきだ。レギュラーシーズンの試合数を8試合程度削減し、かつての154試合制に戻す。そして、3月最終週から4月初週にかけての試合を削減する。この時期は多くの都市でまだ寒く、野球観戦に適していない場合も多いからだ」
出場選手の顔触れはもちろん、プレーの質や監督の采配にも影響を及ぼすだけに、やはり開催時期変更は最優先で着手されるべき事案と言えるだろう。これからも長く歴史を築いていくことになる“世界一決定戦”がより良い大会になっていくことを、誰もが望んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]