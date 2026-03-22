3月22日、中京競馬場で行われた9R・フローラルウォーク賞（3歳1勝クラス・芝1600m）は、団野大成騎乗の8番人気、テーオーアルアイン（牡3・栗東・奥村豊）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にコルテオソレイユ（牡3・栗東・佐藤悠太）、3着にブルースカイブルー（牡3・栗東・平田修）が入った。勝ちタイムは1:33.7（良）。

1番人気で横山武史騎乗、ピエドゥラパン（牝3・美浦・千葉直人）は9着、2番人気で西村淳也騎乗、チュウワカーネギー（牡3・栗東・大久保龍志）は5着敗退。

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イン突き一閃、狭いスペースをこじ開ける

団野大成騎乗の8番人気、テーオーアルアインが快勝し、2勝目をマークした。道中は後方で脚を温存し、終始インを立ち回るロスのない競馬。勝負どころでもじっくり構え、直線では最内ラチ沿いに進路を求めた。坂を駆け上がる局面で前が開くと、迷わずそこを突いて一気に加速。狭いスペースを割って抜け出すと、そのまま後続を突き放して完勝した。冷静なコース取りと仕掛けが光る一戦だった。

テーオーアルアイン 7戦2勝

（牡3・栗東・奥村豊）

父：アルアイン

母：シードラゴン

母父：Siyouni

馬主：小笹公也

生産者：社台ファーム