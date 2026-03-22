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知っておきたい職場の人間関係。なぜお局さんは年下女性を攻撃するのか？心理学で解明する「女王蜂症候群」の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、職場で年上の女性が年下の女性を攻撃する「お局さん」問題について動画を公開。その心理的背景には「女王蜂症候群（クイーンビーシンドローム）」という現象があると解説した。



動画でRyota氏は、お局さんと呼ばれる人々の攻撃行動は、自身の地位を脅かされることへの「不安」が根源にあると指摘する。この心理は「女王蜂症候群」と呼ばれ、苦労して手に入れた地位を守りたいという強い防衛反応から生じるものである。



不安を感じた人間が取る行動は「迎合」「引きこもり」「攻撃」の三つに大別されるが、立場の強いお局さんは「攻撃」という手段を選びやすい。その攻撃対象は、自身の地位を脅かす可能性のある、優秀な年下の女性や部下に限定される傾向がある。具体的な攻撃パターンとしては、年下のキャリア形成を妨害したり、情報を独占して孤立させたり、さらには「女性らしさ」を否定したりすることが挙げられる。



例えば、化粧や髪型といった個人的な領域にまで口出しするのは、「私は仕事のために女性らしさを犠牲にしてきた」という自負の裏返しであり、同じような苦労を強いることで自身の正当性を確認しようとする心理が働いている。これは、女性が社会的に高い地位に就くことが困難だったという社会構造的な背景も影響しているという。



Ryota氏は、こうした攻撃的なお局さんへの対処法として、相手の尊敬できる部分を見つけて伝えつつも、決して迎合はしないこと、そして他の社員と連携して孤立しない状況を作ることが重要だと述べた。お局さんの行動は単なる意地悪ではなく、自身の地位を守るための脅威を排除しようとする心理から来ていると理解することが、問題解決の第一歩となるだろう。