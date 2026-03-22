【Dr.STONE】エンディングはBURNOUT SYNDROMESの『ROCKET』に決定！
最終シーズ第3クールが4月2日（木）より放送開始となるアニメ『Dr.STONE』。第3クールのエンディング主題歌はBURNOUT SYNDROMESの書き下ろし楽曲『ROCKET』に決定。4月2日の放送で解禁となる。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後・・・。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は、週刊少年ジャンプ（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終ファイナルシーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。物語の最終章となる第3クールが4月2日（木）22時より放送開始、先日、オープニング主題歌をASIAN KUNG-FU GENERATIONが担当することが発表され、大きな話題となった。
そしてこのたび、TVアニメ『Dr.STONE』最終ファイナルシーズン第3クール、エンディング主題歌は、BURNOUT SYNDROMESの書き下ろし楽曲『ROCKET』に決定した。
これまで第1期第1クールのOP主題歌『Good Morning World!』、そして、TVスペシャルのOP主題歌『Good Morning ［New］ World！』を手掛け、TVアニメ『Dr.STONE』の幕開けと、さらなる新境地へと向かう瞬間を彩ってきたBURNOUT SYNDROMES。科学王国の軌跡を音楽で支え続けてきた彼らが、ついに月面を目指すこととなった千空たちの壮大な物語のフィナーレに、どのような旋律を刻むのか。
4月2日（木）22時からの放送に、乞うご期待。
＞＞＞BURNOUT SYNDROMESや作品メインビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後・・・。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は、週刊少年ジャンプ（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終ファイナルシーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。物語の最終章となる第3クールが4月2日（木）22時より放送開始、先日、オープニング主題歌をASIAN KUNG-FU GENERATIONが担当することが発表され、大きな話題となった。
これまで第1期第1クールのOP主題歌『Good Morning World!』、そして、TVスペシャルのOP主題歌『Good Morning ［New］ World！』を手掛け、TVアニメ『Dr.STONE』の幕開けと、さらなる新境地へと向かう瞬間を彩ってきたBURNOUT SYNDROMES。科学王国の軌跡を音楽で支え続けてきた彼らが、ついに月面を目指すこととなった千空たちの壮大な物語のフィナーレに、どのような旋律を刻むのか。
4月2日（木）22時からの放送に、乞うご期待。
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（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
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