荷物をまとめてすっきり保管できる！ ランドピア「スペースプラス大府一屋町」

記事ポイント 愛知県大府市に新規オープン。オープン記念キャンペーンを実施中。全国41都道府県で558店舗を展開。 愛知県大府市に新規オープン。オープン記念キャンペーンを実施中。全国41都道府県で558店舗を展開。

愛知県大府市で、トランクルーム「スペースプラス大府一屋町」が利用できます。

屋外型ならではの使いやすさに加え、オープンを記念したキャンペーンも実施中です。

季節用品やアウトドア用品の保管先を探している人にうれしい新施設として注目を集めています。

ランドピア「スペースプラス大府一屋町」

施設名：スペースプラス大府一屋町所在地：愛知県大府市アクセス：JR東海道本線 共和駅より徒歩圏内キャンペーン：オープン記念キャンペーンを実施中

ランドピアは、不動産の有効活用を手がける企業です。

トランクルームサービス「スペースプラス」は、全国41都道府県で558店舗を展開し、個人から法人まで幅広い収納ニーズに応えています。

今回オープンした「スペースプラス大府一屋町」は、荷物の出し入れのしやすさを重視した屋外型です。

収納スペースの近くまで車で乗り入れできるため、重い荷物やかさばる荷物もスムーズに運べます。

個人利用では、タイヤやスタッドレス、扇風機といった季節用品の保管に活躍します。

キャンプ用品などのアウトドアグッズをまとめて収納したいときや、引越し時の一時保管先としても便利です。

法人利用では、建設資材や工具、営業備品、在庫商品の保管場所として使えます。

イベント資材の管理にも役立ち、事業用スペースを整理したい場面でも頼れる存在になります。

暮らしの収納不足をすっきり補いたい人にも、仕事道具をまとめて管理したい人にも使いやすい施設です。

車で荷物を運び込みやすい屋外型なので、大きな荷物を扱う場面でも活用しやすくなります。

愛知県大府市で収納スペースを探している人は、日常使いから一時保管まで幅広く利用できます。

ランドピア「スペースプラス大府一屋町」の紹介でした。

よくある質問

Q. スペースプラス大府一屋町はどんな使い方ができますか？

季節用品の保管、アウトドア用品の収納、引越し時の一時保管などに利用できます。

Q. 法人でも利用できますか？

建設資材や工具、営業備品、在庫商品、イベント資材の管理など、法人の収納用途にも対応しています。

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