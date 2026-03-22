細田守の過去最大規模の展覧会、東京・大阪・福岡で開催へ！「時をかける少女」4Kリバイバル上映も決定
アニメーション映画監督・細田守さんの過去最大規模の展覧会「細田守の原点/展」が、2026年6月20日(土)から8月31日(月)まで、東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで開催されることが発表された。さらに、『時をかける少女』が初の4K版で全国リバイバル上映されることも明らかになった。
【画像】『サマーウォーズ』場面写真。細田作品の「青い空、白い雲」を象徴する1枚
■たった6館から100館へ。『時をかける少女』が20年前に起こしたこと
2006年7月。筒井康隆さんの原作小説を、現代を生きる女子高生の「等身大の青春」へと脚色した『時をかける少女』は、わずか6つの劇場で公開された。大規模な宣伝予算があったわけではない。それでも、劇場を訪れた観客の口コミにより、40週ものロングランを記録。上映館は最終的に100カ所以上に広がり、アヌシー国際アニメーション映画祭では長編部門特別賞を受賞し、細田守という映画監督の名前を一躍世界に知らしめた。
あれから20年。当時10代や20代だった観客は、いまや30代後半から40代になっている。あの夏に映画館で感じた「胸がぎゅっとなる感覚」を、覚えている人は少なくないだろう。
■展示の目玉は“映画の設計図”。絵コンテ、原画、美術ボードを過去最大規模で公開
「細田守の原点/展」の中心に据えられるのは、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』の3作品だ。展示されるのは、絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボードなど、映画の“設計図”ともいえる制作資料の数々。完成した映画だけでは見えない監督の意図を、資料から読み解くことができる。
なお本展では、2025年公開の『果てしなきスカーレット』の挑戦にまで続くテーマ性や作家としての普遍性にも迫るという。『果てしなきスカーレット』は、従来の細田作品とは大きく異なるダークな世界観で国内の賛否が割れる一方、アニー賞3部門にノミネートされるなど海外で高い評価を受けた。監督の“原点”を知ることで、最新作の見え方が変わるかもしれない。
■会場は“鬼滅の柱展”で話題になったミュージアム
展覧会の舞台となるCREATIVE MUSEUM TOKYOは、東京・京橋のTODA BUILDING 6階にある。2024年11月に開業した比較的新しいミュージアムだが、すでにアニメ・マンガファンのあいだでは存在感を放っている。
オープニング展は『アニメ「鬼滅の刃」柱展 ―そして無限城へ―』。その後も『ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ』、堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展、『HOKUSAI―ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』と、話題性のあるラインナップを年4本ペースで展開してきた。
天井高5メートル、約1200平方メートルの大空間は、細田守監督の原画や美術ボードをダイナミックに見せるには最適の環境だろう。併設のミュージアムカフェでは展覧会連動メニューが提供されるのが恒例なので、コラボメニューの情報も続報を待ちたい。
■「時かけ」が初の4Kで全国の劇場に帰ってくる
展覧会と同じ2026年夏、国内最大級の映画レビューサービスFilmarks(フィルマークス)のリバイバル上映プロジェクトにて、『時をかける少女 4K』の全国上映も決定した。2006年の公開から20年、本作が4K映像化されるのは今回が初めてだ。
上映劇場は新宿ピカデリーほか、全国の劇場を予定。配給はスタジオ地図とFilmarksが担う。オリジナルの入場者特典も配布予定とのことで、詳細は後日発表される。
■大阪・福岡への巡回も決定
「細田守の原点/展」は東京会場だけでは終わらない。2都市への巡回がすでに発表されている。大阪は秋から年始、福岡は年明けから春にかけて。タイミングが合う会場を選べるのはうれしい。
【東京会場】
会期：2026年6月20日(土)〜8月31日(月)
会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO(東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階)
【大阪会場】
会期：2026年10月28日(水)〜2027年1月4日(月)
会場：グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ
【福岡会場】
会期：2027年1月22日(金)〜3月28日(日)
会場：福岡市美術館
細田守監督の原点ともいえる作品群を新たな視点から発見し、あの夏の感動をもう一度体験できる本展。公式サイトをブックマークして、続報を待とう。
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【画像】『サマーウォーズ』場面写真。細田作品の「青い空、白い雲」を象徴する1枚
2006年7月。筒井康隆さんの原作小説を、現代を生きる女子高生の「等身大の青春」へと脚色した『時をかける少女』は、わずか6つの劇場で公開された。大規模な宣伝予算があったわけではない。それでも、劇場を訪れた観客の口コミにより、40週ものロングランを記録。上映館は最終的に100カ所以上に広がり、アヌシー国際アニメーション映画祭では長編部門特別賞を受賞し、細田守という映画監督の名前を一躍世界に知らしめた。
あれから20年。当時10代や20代だった観客は、いまや30代後半から40代になっている。あの夏に映画館で感じた「胸がぎゅっとなる感覚」を、覚えている人は少なくないだろう。
■展示の目玉は“映画の設計図”。絵コンテ、原画、美術ボードを過去最大規模で公開
「細田守の原点/展」の中心に据えられるのは、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』の3作品だ。展示されるのは、絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボードなど、映画の“設計図”ともいえる制作資料の数々。完成した映画だけでは見えない監督の意図を、資料から読み解くことができる。
なお本展では、2025年公開の『果てしなきスカーレット』の挑戦にまで続くテーマ性や作家としての普遍性にも迫るという。『果てしなきスカーレット』は、従来の細田作品とは大きく異なるダークな世界観で国内の賛否が割れる一方、アニー賞3部門にノミネートされるなど海外で高い評価を受けた。監督の“原点”を知ることで、最新作の見え方が変わるかもしれない。
■会場は“鬼滅の柱展”で話題になったミュージアム
展覧会の舞台となるCREATIVE MUSEUM TOKYOは、東京・京橋のTODA BUILDING 6階にある。2024年11月に開業した比較的新しいミュージアムだが、すでにアニメ・マンガファンのあいだでは存在感を放っている。
オープニング展は『アニメ「鬼滅の刃」柱展 ―そして無限城へ―』。その後も『ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ』、堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展、『HOKUSAI―ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』と、話題性のあるラインナップを年4本ペースで展開してきた。
天井高5メートル、約1200平方メートルの大空間は、細田守監督の原画や美術ボードをダイナミックに見せるには最適の環境だろう。併設のミュージアムカフェでは展覧会連動メニューが提供されるのが恒例なので、コラボメニューの情報も続報を待ちたい。
■「時かけ」が初の4Kで全国の劇場に帰ってくる
展覧会と同じ2026年夏、国内最大級の映画レビューサービスFilmarks(フィルマークス)のリバイバル上映プロジェクトにて、『時をかける少女 4K』の全国上映も決定した。2006年の公開から20年、本作が4K映像化されるのは今回が初めてだ。
上映劇場は新宿ピカデリーほか、全国の劇場を予定。配給はスタジオ地図とFilmarksが担う。オリジナルの入場者特典も配布予定とのことで、詳細は後日発表される。
■大阪・福岡への巡回も決定
「細田守の原点/展」は東京会場だけでは終わらない。2都市への巡回がすでに発表されている。大阪は秋から年始、福岡は年明けから春にかけて。タイミングが合う会場を選べるのはうれしい。
【東京会場】
会期：2026年6月20日(土)〜8月31日(月)
会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO(東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階)
【大阪会場】
会期：2026年10月28日(水)〜2027年1月4日(月)
会場：グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ
【福岡会場】
会期：2027年1月22日(金)〜3月28日(日)
会場：福岡市美術館
細田守監督の原点ともいえる作品群を新たな視点から発見し、あの夏の感動をもう一度体験できる本展。公式サイトをブックマークして、続報を待とう。
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