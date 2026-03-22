リーグ・アン 25/26の第27節 オセールとブレストの試合が、3月22日03:00にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。

オセールはダニー・ナマッソ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）、フレドリック・オペガード（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはレミー・ラスカリー（FW）、エリック・エビンベ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発に名を連ねた。

6分にオセールのドノバン・レオン（GK）にレッドカードが出され退場してしまう。

8分、オセールが選手交代を行う。フレドリック・オペガード（DF）からテオ・デ・パルシン（GK）に交代した。

24分に試合が動く。オセールのロマン・フェーブル（MF）のアシストからブライアン・オコ（DF）がヘディングシュートを決めてオセールが先制。

ここで前半が終了。1-0とオセールがリードしてハーフタイムを迎えた。

ブレストは後半の頭から選手交代。リュカ・トゥザール（MF）からパテ・ムボウプ（FW）に交代した。

58分オセールが追加点。ロマン・フェーブル（MF）のアシストからブライアン・オコ（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

64分、オセールが選手交代を行う。ロマン・フェーブル（MF）からジョズエ・カジミール（FW）に交代した。

65分、ブレストが選手交代を行う。エリック・エビンベ（MF）からママ・バルデ（FW）に交代した。

70分オセールが追加点。ギデオン・メンサ（DF）のアシストからダニー・ナマッソ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、オセールが3-0で勝利した。

なお、ブレストは42分にミシェル・ディアス（DF）、57分にエリック・エビンベ（MF）、65分にジョリス・ショタール（MF）、72分にパテ・ムボウプ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 05:10:59 更新