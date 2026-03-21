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オバマ元大統領による宇宙人は実在する発言と、トランプ大統領がこれを機密情報の漏洩だと非難したことで、「宇宙人やっぱりいるんだ！ 米政府は何か知ってるんだ!?」という雰囲気が色濃くなった地球。そんな中、アメリカ政府が新たに「aliens.gov」というドメインを取得したことがわかりました。

UFO情報を公開？

トランプ政権になって新たなドメインを取得しまくっているアメリカ政府ですが、まさか「aliens（エイリアン、宇宙人）」まで取りにくるとは。ドメイン名から、宇宙や宇宙船、宇宙技術ではなく、宇宙人に特化したウェブサイトになるのでしょうが、現時点では、aliens.gov下では何も展開されていません。

2022年、バイデン政権下で国防総省に新たに「All-domain Anomaly Resolution Office（未確認異常現象部門）」が発足。以来UFO情報を少なくとも366件調査するも、今のところその存在は確認されていません。先述のオバマ氏の発言後、トランプ政権は国防総省にUFOや宇宙人に関する情報を公開するよう指示していますが、もしかしてこのドメインはそのためのもの…かも。

我々地球人は長いこと、宇宙で地球人以外の同士を探し続けていますが、なかなか会えません。会えないどころか、コンタクトすらとれません。探し方が悪いのか…、コンタクトがとれる距離・時代にはいないのか…。それともやっぱり、宇宙人の存在は一部の地球人だけの秘密なのか…。

Source: 404 Media