大分vs琉球 スタメン発表
[3.21 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](クラド)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 5 中川寛斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 21 有働夢叶
MF 27 松尾勇佑
MF 72 山口卓己
FW 29 櫻井勇斗
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 7 吉田真那斗
DF 33 宮川歩己
MF 18 野嶽惇也
MF 19 小酒井新大
MF 37 木本真翔
FW 13 伊佐耕平
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
[FC琉球]
先発
GK 50 川島康暉
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 27 船橋勇真
MF 8 堀内颯人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
MF 89 高木大輔
FW 18 上野瑶介
控え
GK 1 佐藤久弥
DF 35 千葉和彦
MF 6 志慶眞巧洋
MF 7 茂木駿佑
MF 46 池田廉
FW 19 佐藤未勇
FW 26 カル・ジェニングス
監督
平川忠亮
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 5 中川寛斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 21 有働夢叶
MF 27 松尾勇佑
MF 72 山口卓己
FW 29 櫻井勇斗
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 7 吉田真那斗
MF 18 野嶽惇也
MF 19 小酒井新大
MF 37 木本真翔
FW 13 伊佐耕平
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
[FC琉球]
先発
GK 50 川島康暉
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 27 船橋勇真
MF 8 堀内颯人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
MF 89 高木大輔
FW 18 上野瑶介
控え
GK 1 佐藤久弥
DF 35 千葉和彦
MF 6 志慶眞巧洋
MF 7 茂木駿佑
MF 46 池田廉
FW 19 佐藤未勇
FW 26 カル・ジェニングス
監督
平川忠亮