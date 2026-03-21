[3.21 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](クラド)

※14:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 6 三竿雄斗

DF 30 戸根一誓

DF 31 ペレイラ

MF 5 中川寛斗

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 21 有働夢叶

MF 27 松尾勇佑

MF 72 山口卓己

FW 29 櫻井勇斗

控え

GK 1 田中悠也

DF 2 岡本拓也

DF 7 吉田真那斗

DF 33 宮川歩己

MF 18 野嶽惇也

MF 19 小酒井新大

MF 37 木本真翔

FW 13 伊佐耕平

FW 20 木許太賀

監督

四方田修平

[FC琉球]

先発

GK 50 川島康暉

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 27 船橋勇真

MF 8 堀内颯人

MF 11 石浦大雅

MF 15 荒木遼太

MF 16 井堀二昭

MF 17 加藤悠馬

MF 89 高木大輔

FW 18 上野瑶介

控え

GK 1 佐藤久弥

DF 35 千葉和彦

MF 6 志慶眞巧洋

MF 7 茂木駿佑

MF 46 池田廉

FW 19 佐藤未勇

FW 26 カル・ジェニングス

監督

平川忠亮