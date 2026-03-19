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資産運用YouTuberが運営するYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【危険】新NISAで“貧乏”になる人の特徴３選！」を公開した。新NISAのやり方を間違えると、逆に貧乏になってしまう3つのケースと、その具体的な回避策について解説した。



動画ではまず、投資を始める前の大前提となる「生活防衛資金まで投資する人」を1つ目の特徴として挙げている。投資はあくまで余裕資金で行うのが原則であり、自分の生活を守るための資金に絶対手をつけてはいけないと強く警告する。その理由として、急な出費が発生した際に、せっかく購入した投資資産を取り崩す事態に陥る点を指摘。もしそのタイミングで資産価値が下落中であれば「最悪です」と語り、損失が確定してしまうリスクを説明した。具体的な目安として、職業によって異なるものの、生活費の半年から2年分は貯金でしっかりと確保するべきだと助言している。



続いて2つ目の特徴として、「積立額が高すぎる人」を取り上げる。早く資産を増やしたいからといって毎月ギリギリの額まで積み立てると、外食や趣味にかける費用まで削ることになり、結果的に日々の生活が苦しくなると述べる。無理な積立は結局のところ長続きしないため、「毎月の手取り収入の5〜10%で積立を始めましょう」と提案。月の手取りが20万円のケースであれば、月1万円から2万円の積立に留めるのが望ましいと、具体的な金額を交えて解説した。



さらに3つ目の特徴として、「周りと比べて焦る人」に言及している。「月10万積立してます」といったSNS上の投稿を見て背伸びをしてしまう行動は危険だと警鐘を鳴らす。新NISA自体は優れた制度であるものの、他人の投資額に惑わされず、自らの家計基準と正しく照らし合わせることが不可欠だと説く。



解説の最後には、新NISAを活用した資産形成を「気長なマラソンだと思って続けていきましょう」と総括した。目先の利益や他人の状況に振り回されず、余裕資金の範囲内で自分のペースを守り続けることが、長期的な投資において最も重要であると改めて提示して、動画は締めくくられた。