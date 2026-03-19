月の裏側に眠る巨大クレーター「ダイダロス」！ 40億年前に起きたと思われる出来事とは【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話】

月のクレーターはどうしてできたの？

天体が大量に衝突しできた説が有力

月面の写真を見ると、円形のくぼ地があるのがわかります。あれがクレーターです。

実は、月のクレーターをはじめて発見したのはガリレオ・ガリレイでした。彼は物理学者として有名ですが、天文学者としても多くの業績を残しています。1609年、自作の望遠鏡で月を観察した結果、月は水晶のようなつるつるとした球体ではなく、無数の山やくぼみがあることを見つけたのです。

では、そんな月のクレーターはどうしてできたのでしょうか？これについては、古くから２つの説が論じられてきました。１つが、火山の火口説。１つが、月に小天体が衝突して形成された説です。この論争に決着をつけたのが、アメリカのアポロ計画による月の直接探査でした。

月から持ち帰った岩石の分析によって、激しい衝突の痕跡が明らかになったからです。これが衝突起源説の動かぬ証拠となりました。月面に超音速で小天体が衝突すると、その衝撃や熱によって月面はドロドロに溶け、ふちが盛り上がり、内側は溶けた地面が平たく固まったと考えられます。

衝突した天体の質量や衝突速度によってクレーターの大きさはさまざま。直径200キロメートルを超える大きなものから、直径数キロメートル以下のものまで、その数は数万個にのぼります。

調査の結果、クレーターが多く見られる月の高地は40億年ほど前の古い地質であることがわかりました。40億年前から38億年前にかけて、無数の小天体が激しく衝突した時期があり、そのときに形成されたものと推測されています。

◉ 月の大きなクレーターのでき方 ◉

月のクレーター

1969年、月の軌道上のアポロ11号から見たクレーター「ダイダロス」。月の裏面のほぼ中央に位置していて、直径は約93キロメートルで、深さは約３キロメートルある。将来的に、巨大電波望遠鏡の設置場所として提案されている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話』 監修：渡部潤一

【監修者紹介】

渡部潤一（わたなべ じゅんいち）

1960年、福島県生まれ。1983年、東京大学理学部天文学科卒業、1987年、同大学院理学系研究科天文学専門課程博士課程中退。東京大学東京天文台を経て、現在、国立天文台上席教授。総合研究大学院大学教授。国際天文学連合副会長。太陽系天体の研究のかたわら最新の天文学の成果を講演、執筆などを通してやさしく伝え、幅広く活躍している。主な著書は、『最新 惑星入門』（朝日新書）、『面白いほど宇宙がわかる15の言の葉』、『新しい太陽系』（新潮新書）など多数。