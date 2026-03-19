「ちいかわらんど」15店舗目が東京・池袋にオープン “うちわ型”キーホルダーなど記念商品が登場
キデイランドは、「ちいかわ」のオフィシャルショップ『ちいかわらんど 池袋パルコ店』を4月3日にグランドオープンする。
【写真100枚超】うさぎから髪の毛!?王子に変身 ちいかわ＆ハチワレはプリンセスに
「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X（旧twitter）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になった。その独特な世界観とストーリーが多くのファンを生み、現在ではフォロワーも461万人を超え、コラボカフェや展覧会、さらには、『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内でもアニメが放送されている。
ちいかわらんどは、21年8月に原宿店と大阪梅田店がオープンした。22年6月には福岡パルコ店、7月には京都四条河原町店を2ヶ月連続でオープン。さらに9月には、東京駅一番街 東京キャラクターストリートに、『ちいかわらんどTOKYO Station』をオープン。今回、スパイラルキュートの協力により、「ちいかわ」のオフィシャルショップ15店舗目『ちいかわらんど 池袋パルコ店』をオープンすることになった。
同店には、購入特典、オープン記念スタンプを用意。商品を購入すると、1会計につき1枚「ホログラムステッカー（非売品）」がもらえる。また、税込3300円以上購入すると、「シール帳にそのまま入るシート（非売品）」を1会計につき1枚もらえる。さらに、税込5500円以上購入すると、「トートバッグ（非売品）」に商品を入れて受取ることができる。
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「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X（旧twitter）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になった。その独特な世界観とストーリーが多くのファンを生み、現在ではフォロワーも461万人を超え、コラボカフェや展覧会、さらには、『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内でもアニメが放送されている。
同店には、購入特典、オープン記念スタンプを用意。商品を購入すると、1会計につき1枚「ホログラムステッカー（非売品）」がもらえる。また、税込3300円以上購入すると、「シール帳にそのまま入るシート（非売品）」を1会計につき1枚もらえる。さらに、税込5500円以上購入すると、「トートバッグ（非売品）」に商品を入れて受取ることができる。