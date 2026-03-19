ロシア艦艇の撃沈や戦闘機撃墜記録もある水上ドローン

ウクライナ政府の公式サイト「ユナイテッド24」は2026年3月17日、北大西洋条約機構（NATO）の海上防衛部隊演習に参加し、フリゲート1隻を撃沈扱いにしたと報じました。

【動画】え、揚陸艦や戦闘機まで!? これが、水上ドローン部隊の戦果です

演習に参加したのは、ウクライナの水上ドローンを運用する部隊で、2025年9月にポルトガル沿岸で実施された「ダイナミックメッセンジャー2025」です。

同演習では、水中・水上・航空の各種ドローンの試験に加え、艦隊とドローン部隊の模擬戦闘も行われました。

模擬戦闘では、ウクライナが各種ドローンを主体とする「レッドチーム」を指揮し、アメリカ、イギリス、スペインなどの部隊を含む多国籍の「ブルーチーム」と競いました。演習では、港湾防衛や護衛任務など、さまざまなシナリオが扱われました。

ウクライナ側の参加者によると、5つの形式の模擬戦すべてでウクライナ主導のチームが勝利したとのことです。また、艦隊との模擬海戦では、レッドチームはNATOのフリゲートに命中させ、実戦であれば艦は撃沈扱いだったとされています。

参加したウクライナ部隊は、水上ドローン「マグラV7」を主に使用したようです。この水上ドローンはモジュール式で、偵察型・自爆型・小型戦闘艇型などに換装可能で、演習でも複数のタイプが使用されました。

実戦でもこの水上ドローンは戦果を上げており、ロシア黒海艦隊との戦闘では、揚陸艦「ツェーザリ・クニコフ」を撃沈したほか、ミサイル艇やコルベットに損傷を与えました。

また、対空ミサイルなどを搭載した対空特化型「マグラV7」では、搭載されたAIM-9「サイドワインダー」を使用し、Su-30戦闘機2機を無人艇としてはおそらく史上初めて撃墜しました。