「ばあちゃんの遺品整理してたら、ずいぶんとアホっぽい顔した魚が出てきて家族みんなで『おばあちゃん、こんなの何に使ってたのwww』となったやつ。まじかよ」



【写真】尾っぽの部分の刻印をよく見ると…驚き！

ご自身でバンドをしながら、海外アーティストの招聘も行っているHayato Imanishiさん（@hayatoimanishi）。亡くなったお祖母さんに関する投稿をX（旧Twitter）に行ったところ、８万以上のいいねが付く話題となりました。



祖母の遺品を整理していたImanishiさんのご家族。遺品のなかに、金属で作られたずいぶんと「アホっぽい」顔をした魚の小物が出てきました。



「おばあちゃん、こんなの何に使ってたの」



などと笑い合う家族。しかし、尾っぽに刻まれていた刻印を見て驚愕します。



そこにはなんと、「GUCCI MADE IN ITALY」というロゴが。GUCCIといえば、言わずと知れたイタリアの高級ファッションブランドです。



実はこの魚のアイテム、GUCCIが販売していた関節式のボトルオープナー。魚の口元の部分に蓋を引っかけて開栓するという仕様ですが、Imanishiさんによると胴体の部分が左右に動いて持ちにくく、「ボトルオープナーとしての機能は最悪です（笑）」とのこと。



しかし、かなり希少な品であることは間違いないでしょう。実際に、同ブランドの動物を模った栓抜きにはプレミアがつき、ネット上で数万円〜数十万円で取引されているものもあったりします。



そんな幻のアイテムをしれっと所有していたImanishiさんのお祖母さん、かなりのオシャレさんだったようですね。



そんなレアアイテムを披露したXのリプ欄にも、多くの反響がありました。



「昭和のキーホルダーっぽい」

「おばあちゃん、実は相当イケてる人だった説」

「『バカにするな』とグッチってそう」

「家族みんなで笑える思い出になるの、なんか素敵ですね」



◇ ◇



当たり前のように家にあったものが、実は思わぬ掘り出し物だったということは、意外にあるのかもしれません。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））