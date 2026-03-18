週末に浴室を掃除する人は多いと思います。塩素系洗浄剤の使用時、クエン酸のような酸性洗浄剤と併用したことで中毒事故が発生しているとして、国民生活センターがXの公式アカウントや公式サイトで注意を呼び掛けています。

【画像で見る】「えっ…知らなかった」 これが“中毒事故”が起きる「意外な原因」です！

国民生活センターは「『まぜるな危険』と表示された塩素系洗浄剤は、酸性洗浄剤などと一緒に使用すると有害な塩素ガスが発生する恐れがあります」と投稿。

消費者庁と国民生活センターの共同事業である医療機関ネットワーク事業には、主に次のような事故が報告されているといいます。

【事故事例】

・浴室内で住宅用塩素系洗浄剤とクエン酸を同時に使用したところ、1時間後に嘔吐（おうと）の症状が出たため、救急要請した。

・自宅の浴室で排水口の掃除をしていた。水酸化ナトリウム系のジェル状パイプ洗浄剤を使用し、いったん水で流した後に、塩素系の発泡する洗浄剤を使用したところ、気分不良、喉頭違和感、四肢のしびれが出現したため、換気を行い救急要請した。

洗剤の使用中の事故を防ぐために、国民生活センターは次の対策を呼び掛けています。

・塩素系洗浄剤は、必ず単独で使用する。

・塩素系洗浄剤を使用する際には、換気を十分に行い、保護具を着用する。

・排水トラップ内には、以前使用した洗浄剤が残留している場合がある。使用後は十分に水を流し、他の洗浄剤などを続けて使用することを避ける。

・塩素ガスが発生したら、その場を離れましょう。塩素ガスを吸い込んでしまったら、医師に相談する。

浴室で塩素系洗浄剤を使うときは、酸性洗浄剤と同時に使わないことはもちろんですが、時間差での使用にも注意が必要です。