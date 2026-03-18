嵐の二宮和也（42）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「Netflix 2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）スペシャルサポーター」を務めた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えての思いをつづった。

祝福の紙吹雪が舞う中、世界一に輝いたベネズエラの表彰式でのショットを投稿。「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます」と感謝を記した後、「ただ、拙いMCになってしまった事は申し訳ありません 精進します！！！」とつづった。

侍ジャパンは8強で敗退となったが「そして日本チームの皆様には改めてお疲れ様でしたとお伝えしたいです」とメッセージ。「そしてゲストで来てくださった豪華すぎる皆々様！色々と教えてくださりありがとうございます また野球というのがより一層深いものとなりました」と大役を終えての心境を明かし、「そしていつかどこで糸井さんとお疲れ様タッチしなきゃです笑」と元阪神の糸井嘉男氏へユーモアを交えて文章を結んだ。

二宮は13〜15日に行われた嵐のラストツアー札幌ドーム公演を終えて16日に渡米。マイアミで準決勝、決勝を見届けていた。