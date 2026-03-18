１枚のパグの写真がXに投稿されて、わかる人にはわかる「違い」に驚きの声が上がっています。



【写真】普段のしっぽは、こんな感じ…パグの「しっぽピーン」は珍しい

「この写真を見て

一般人『ただの犬写真じゃん』

パグ民『！？！？すごーーーい』

違いがわかればパグマニア仲間です。」



写っているのは、お散歩中のパグの「くうちゃん」。うるんだ瞳に、ペロリと出た「ひ」の形の舌もキュートです。お尻の方に目を向けると、しっぽが真っ直ぐに「ぴーん！」と立っています。



パグを見慣れている人は、このしっぽが不思議にうつるはず。なぜなら、パグのしっぽは、通常はドーナツみたいに巻かれてお尻の上に乗っているからです。



「尻尾が！ピーンって！可愛い！そんな事出来るの？生まれた時からこうだったのかな？初めて見た…」



「元トリマーですが…初めて見ました！！尻尾立つんですね」



「しょんもり垂れてる以外で巻いてない尻尾あまり見たことない！！」



「しっぽ！！！！！ぴーん！！！珍しすぎる！！」



「なんでしっぽ伸びてんの！？てか伸びんの！？」



などと驚きの声が集まり、画像は141万回表示されました。画像を投稿した「パグと猫のいる暮らし」（@srmu9633）の飼い主さんによると、しっぽピーンは約2年前にくうちゃんを迎えたときにいた保護猫の甘えたチビちゃんの影響だそう。



チビちゃんは、くうちゃんより5年先輩で2匹は仲良しです。一緒に過ごすうちに、くうちゃんがチビちゃんの真似をしてしっぽを伸ばすようになりました。



「くうちゃんを迎えて半年くらい経ったころから、少しずつしっぽをピンと伸ばせるようになりました。チビの先輩ぶりに感化されたのかもしれません。まるで『犬も同じ気持ちだよ』としっぽで会話しているみたいで、見ていてとても微笑ましいです」と、飼い主さん。



猫ちゃんがいないお散歩中でも、おやつが欲しいときやお散歩中に楽しい匂いを見つけたときなどに、いつの間にかピンとしっぽを伸ばしているというくうちゃん。一緒に暮らす黒バグのカイお兄ちゃんは、しっぽを伸ばすことはできないので、やっぱりくうちゃんは特別なようです。



現在、保護猫4匹とパグ2匹と暮らす飼い主さんは、「猫と犬一緒に過ごす毎日は、想像以上に温かく、猫が喧嘩した時仲裁に入ったり、犬と猫のにゃんプロワンプロじゃなくワンニャンプロレスも楽しく、犬と猫の友情ってこんなにも豊かなんだと感じています」と話し、大家族で楽しい日々を送っています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 浩子）