WBC準々決勝で負傷

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表「侍ジャパン」として出場した鈴木誠也外野手（カブス）の怪我の詳細が17日（日本時間18日）、明らかになった。所属するカブスのクレイグ・カウンセル監督が「後十字靭帯の損傷」であると明かした。程度は軽度で、負傷者リスト（IL）入りは現時点では未定だという。キャッチボールは継続できるなど、最悪のケースは免れたようで「間違いなく良いニュースだ」と安堵を口にした。

鈴木は14日（日本時間15日）の準々決勝・ベネズエラ戦の初回に二盗を試みた際に負傷し、そのまま交代。「右膝の違和感」と発表されていたが、16日（同17日）からカブスに合流し、MRI検査を受けたと報じられていた。

カブスの地元放送局「マーキー・スポーツ・ネットワーク」がカウンセル監督のインタビューを公開。指揮官は「（鈴木は）MRIを受けた。軽度のものではあるが、彼は膝の後十字靭帯を損傷している。今は治療をして、週末にかけて彼の経過を見ていくつもりだ。その経過によって、実質的に負傷者リスト入りが必要かどうかを判断することになる」と説明した。

怪我の状態に関しては「昨日彼が戻ってきて初めて会ったとき、足を引きずっていた。おそらく腫れがあるのだと思う、その点に関しては既によくなってきてはいる」と良化傾向にあるという。最悪のケースは免れているようで「間違いなく良いニュースだ。膝のMRI検査をするとなれば、いつだって心配するものだからね。だから朗報だよ」と安堵した。

「今はとにかく前に進んで状況を確認する段階だ。焦点は開幕日に影響が出るのか、あるいはシーズンの最初の1週間を欠場することになるのかといったところだ。それを見極めるために、さらに情報を集めているところだ」（カウンセル監督）

鈴木は東京ドームでの1次ラウンド3試合で打率.333、2本塁打、5打点と活躍。敗れた14日（同15日）の準々決勝・ベネズエラ戦で負傷交代し、試合後は右脚をやや引きずるようにして球場を後に。「最後の最後でこうやって怪我してしまったんで、申し訳ないなっていう気持ち、それだけです」と語っていた。

カウンセル監督は「このまま活動は続ける。完全に休ませるわけではない。今日、キャッチボールをする予定だ。活動に耐えられるからね。まずは腫れを引かせて、そうすればもう少し楽になるだろう」「完全に止める必要はなく、様子を見ながら、耐えられる範囲で物事を進めていくつもりだ」と完全に野球から離れるわけではないとした。

敗退から2日たった16日（同17日）、「マーキー・スポーツ・ネットワーク」に寄稿するブルース・レヴィン記者は「カブスのセイヤ・スズキは、負傷した足を引きずりながらチームに戻ってきた」と自身のXで伝え、チームに合流したことを報告。医師の診察を受け、MRI検査を受けることも伝えていた。それから1日経った17日（同18日）、レヴィン記者はXで「スズキに関する最新情報：後十字靭帯の損傷。現時点では、負傷者リスト入りするかどうかは未定だ」と伝えた。

鈴木は昨年ともに自己最多となる32本塁打、103打点をマーク。メジャー5年目の今季、さらなる飛躍が期待されていた。26日（同27日）にシーズン開幕戦・ナショナルズ戦を控えている。



（THE ANSWER編集部）