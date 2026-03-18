吉沢亮、マックCM初出演で新バーガー頬張る 身体を反らせワクワクを表現
【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の吉沢亮が出演するマクドナルドの新CM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇（30秒）が、3月24日より全国放映開始される。
【写真】吉沢亮、身体反らせるアクションでワクワクを表現
マクドナルドのCMに初めて単独出演することとなった吉沢。高校生時代の放課後にほぼ毎日通っていたというエピソードを披露しながら「子どもの頃から大好きで食べていたマクドナルドのCMに出られるのは、本当に光栄」と、ワクワクした表情で撮影現場に登場。桜が咲くにはまだ早い季節に行われたCM撮影であったが、美術セットで再現された満開の桜並木を興味深げに見上げた吉沢は、マクドナルドのペーパーバッグを片手に、春の陽射しを浴びているような優しい笑みを浮かべながらスタンバイ。監督がスタートの合図をかけると、桜の花びらがヒラヒラと舞い散る歩道を軽やかなリズムで歩き出した。
マクドナルドで「コク旨かるび焼肉風てりたま」をテイクアウトし、オフィスビルのテラスへ向かうシーンでは、螺旋階段をスタスタと駆け上がる軽快なフットワークを披露していた吉沢。階段の途中でばったり出会った後輩とすれ違う場面でも、短い会話を交わしながらカメラの横をスッとくぐり抜けていくスマートなアクションで順調に撮影を進めていく。「てりたま買ってウキウキですね」と後輩に声をかけられるカットでは、監督から「ウキウキ感がにじみ出るような表情でお願いします」とオーダーされ、ちょっと照れくさそうな表情を見せていたが、はにかむような笑みを浮かべる抜群の演技でスムーズにOKテイクを獲得した。
「てりたま」を買ってウキウキしている…と思いきや、実は第2弾メニューの「コク旨かるび焼肉風てりたま」を買って“ウッキウキ”している気持ちをアピールするシーンで、吉沢が考えた表現方法は、手すりにつかまって身体を大きく反らせるアクション。吉沢は、2025年公開された主演映画が記録的なヒット作品となり「すごく嬉しくてウキウキした」と気持ちを明かしていたが、このシーンでも、その気持ちに迫るような喜びを大胆な動作をまじえながら表現。周囲から驚きの声が漏れるなか、吉沢はしっかり安全を確保しつつ、決めポーズで現場を盛り上げた。
明るい陽が射しこむオフィスビルのテラスで“食べカット”の撮影を行った吉沢は、初めて出会う「コク旨かるび焼肉風てりたま」に興味津々の様子。つくりたてのバーガーを調理スタッフから受け取ると、「思っていたよりデカいですね」とそのボリュームに驚きながらも、漂ってくるコクのある香りが気になったようで、バーガーを顔の近くに寄せて味わうように息を吸い込んだ。その瞬間、「あっ！」と声をあげた吉沢は「ソースが口元についちゃいました（笑）」と、思わず苦笑い。予想外のハプニングがあったものの、吉沢は気を取り直して再びスタンバイを完了し、撮影本番に臨んだ。
カメラが回り、いよいよ待望の“食べカット”がスタート。吉沢は「コク旨かるび焼肉風てりたま」が食べられる“ウッキウキ”な主人公の気持ちを表現しながら、楽しそうな表情でパクリ。カットの声がかかると「醤油とか味噌の味付けが、すごい“和”を感じるバーガーですね」と、独特の味わいに感心しながらじっくりと余韻を楽しんでいた。そして次のテイクの準備をしていたところ…なんと監督から「OK」の合図が。まさかの“一発OK”に大きな拍手が巻き起こる中、「おいしそうに撮れてホッとしたけど、もうちょっと食べたかったな（笑）」と、嬉しさと残念さが混じる複雑な表情を浮かべていた。（modelpress編集部）
ー 最近ウキウキして嬉しかった出来事があれば教えてください。
吉沢 「去年、出演した映画が公開されまして、それがもう想像を超えるヒットといいますか。本当にたくさんの方が見に来てくださって、自分が主演で出させていただいた映画がここまで広がっていく現象が初めてだったので、すごく嬉しかったです。あれは非常にウキウキしました。『これ、どこまで行くんだろう？』みたいな。あれはすごく嬉しい現象だったと思います」
ー 吉沢さんが春にいつも行うこと、必ず行うことはありますか？
吉沢 「まあ断捨離みたいなことなんですけど…俳優の仕事をしていると台本がどんどんたまっていくんです。やらせていただいている作品もそうだし、お仕事のお話をいただいた時に台本を読んでいくと、けっこう尋常じゃない数がたまっていくので、春とか年に1回は事務所にお返しするっていうタイミングがあります」
ー 新社会人や新入社員の皆さんに向けてアドバイスをお願いします。
吉沢 「新社会人の皆さん、新入生の皆さん、おめでとうございます。これから新しい生活が始まっていくということで大きな期待、そして不安も感じているんじゃないかと思いますが、どんなことにも臆せず、やりたいことがあったらどんどん挑戦していただきたいと思います。やって後悔することはないと思いますので、何かに向かって行動することが人生においての大きな糧になったり、成長を促してくれたりすると思いますので、ぜひいろんなことに挑戦していただきたいと思います」
ー 吉沢さんが俳優の仕事を新しく始めた頃の思い出はありますか？
吉沢 「わけもわからず入ったといいますか。一応、オーディションではあるんですけど、一生の仕事にするつもりは全然なかったですし『いつかはやめるんだろうな』くらいの気持ちで入ったんですけど。やっていくうちにいろんな経験もさせてもらいましたし、嬉しい思いも苦しい思いもいろいろしましたけど、本気になればなるほどこの仕事を好きになっていった感じがあります。たぶん皆さんも、自分が望まれている道とは別の道に進んだ方もいらっしゃると思うんですけど、どの道を選ぶかより、その道をどう歩くかの方が重要だと思います。ぜひ自分自身の歩み方で正しい選択にしていってください」
ー 吉沢さんが止まらない、止められないと思う癖や行動を教えてください。
吉沢「ゲームです。ゲームに関してはなかなか止められない。次の日、朝早いから早めにやめなきゃと思うけど、気づいたらずっとやっちゃうので、本当に休みの日とか、朝から朝までやってるみたいな（笑）。でもゲームばかりやっていると自堕落になっちゃいますので、ゲームをやっていないところでは運動したり、やるべきことをやってます（笑）」
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【写真】吉沢亮、身体反らせるアクションでワクワクを表現
◆吉沢亮「マクドナルド」CM初出演
マクドナルドのCMに初めて単独出演することとなった吉沢。高校生時代の放課後にほぼ毎日通っていたというエピソードを披露しながら「子どもの頃から大好きで食べていたマクドナルドのCMに出られるのは、本当に光栄」と、ワクワクした表情で撮影現場に登場。桜が咲くにはまだ早い季節に行われたCM撮影であったが、美術セットで再現された満開の桜並木を興味深げに見上げた吉沢は、マクドナルドのペーパーバッグを片手に、春の陽射しを浴びているような優しい笑みを浮かべながらスタンバイ。監督がスタートの合図をかけると、桜の花びらがヒラヒラと舞い散る歩道を軽やかなリズムで歩き出した。
◆吉沢亮、身体を反らせワクワクを表現
「てりたま」を買ってウキウキしている…と思いきや、実は第2弾メニューの「コク旨かるび焼肉風てりたま」を買って“ウッキウキ”している気持ちをアピールするシーンで、吉沢が考えた表現方法は、手すりにつかまって身体を大きく反らせるアクション。吉沢は、2025年公開された主演映画が記録的なヒット作品となり「すごく嬉しくてウキウキした」と気持ちを明かしていたが、このシーンでも、その気持ちに迫るような喜びを大胆な動作をまじえながら表現。周囲から驚きの声が漏れるなか、吉沢はしっかり安全を確保しつつ、決めポーズで現場を盛り上げた。
明るい陽が射しこむオフィスビルのテラスで“食べカット”の撮影を行った吉沢は、初めて出会う「コク旨かるび焼肉風てりたま」に興味津々の様子。つくりたてのバーガーを調理スタッフから受け取ると、「思っていたよりデカいですね」とそのボリュームに驚きながらも、漂ってくるコクのある香りが気になったようで、バーガーを顔の近くに寄せて味わうように息を吸い込んだ。その瞬間、「あっ！」と声をあげた吉沢は「ソースが口元についちゃいました（笑）」と、思わず苦笑い。予想外のハプニングがあったものの、吉沢は気を取り直して再びスタンバイを完了し、撮影本番に臨んだ。
カメラが回り、いよいよ待望の“食べカット”がスタート。吉沢は「コク旨かるび焼肉風てりたま」が食べられる“ウッキウキ”な主人公の気持ちを表現しながら、楽しそうな表情でパクリ。カットの声がかかると「醤油とか味噌の味付けが、すごい“和”を感じるバーガーですね」と、独特の味わいに感心しながらじっくりと余韻を楽しんでいた。そして次のテイクの準備をしていたところ…なんと監督から「OK」の合図が。まさかの“一発OK”に大きな拍手が巻き起こる中、「おいしそうに撮れてホッとしたけど、もうちょっと食べたかったな（笑）」と、嬉しさと残念さが混じる複雑な表情を浮かべていた。（modelpress編集部）
◆吉沢亮インタビュー
ー 最近ウキウキして嬉しかった出来事があれば教えてください。
吉沢 「去年、出演した映画が公開されまして、それがもう想像を超えるヒットといいますか。本当にたくさんの方が見に来てくださって、自分が主演で出させていただいた映画がここまで広がっていく現象が初めてだったので、すごく嬉しかったです。あれは非常にウキウキしました。『これ、どこまで行くんだろう？』みたいな。あれはすごく嬉しい現象だったと思います」
ー 吉沢さんが春にいつも行うこと、必ず行うことはありますか？
吉沢 「まあ断捨離みたいなことなんですけど…俳優の仕事をしていると台本がどんどんたまっていくんです。やらせていただいている作品もそうだし、お仕事のお話をいただいた時に台本を読んでいくと、けっこう尋常じゃない数がたまっていくので、春とか年に1回は事務所にお返しするっていうタイミングがあります」
ー 新社会人や新入社員の皆さんに向けてアドバイスをお願いします。
吉沢 「新社会人の皆さん、新入生の皆さん、おめでとうございます。これから新しい生活が始まっていくということで大きな期待、そして不安も感じているんじゃないかと思いますが、どんなことにも臆せず、やりたいことがあったらどんどん挑戦していただきたいと思います。やって後悔することはないと思いますので、何かに向かって行動することが人生においての大きな糧になったり、成長を促してくれたりすると思いますので、ぜひいろんなことに挑戦していただきたいと思います」
ー 吉沢さんが俳優の仕事を新しく始めた頃の思い出はありますか？
吉沢 「わけもわからず入ったといいますか。一応、オーディションではあるんですけど、一生の仕事にするつもりは全然なかったですし『いつかはやめるんだろうな』くらいの気持ちで入ったんですけど。やっていくうちにいろんな経験もさせてもらいましたし、嬉しい思いも苦しい思いもいろいろしましたけど、本気になればなるほどこの仕事を好きになっていった感じがあります。たぶん皆さんも、自分が望まれている道とは別の道に進んだ方もいらっしゃると思うんですけど、どの道を選ぶかより、その道をどう歩くかの方が重要だと思います。ぜひ自分自身の歩み方で正しい選択にしていってください」
ー 吉沢さんが止まらない、止められないと思う癖や行動を教えてください。
吉沢「ゲームです。ゲームに関してはなかなか止められない。次の日、朝早いから早めにやめなきゃと思うけど、気づいたらずっとやっちゃうので、本当に休みの日とか、朝から朝までやってるみたいな（笑）。でもゲームばかりやっていると自堕落になっちゃいますので、ゲームをやっていないところでは運動したり、やるべきことをやってます（笑）」
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