37歳と思えない！ 重盛さと美、ガーリーな私服ショットに反響
タレントの重盛さと美が17日、自身のInstagramを更新し、ガーリーな服でアイスに舌鼓を打つショットを公開し、ファンからの反響を呼んでいる。
【写真】本当に37歳!? 重盛さと美がかわいすぎる
重盛は「小学生みたいな日」との一言とともに、複数枚の写真をアップ。かわいらしい赤とピンクのボーダーのカーディガンに、デニムのミニスカートにベースボールキャップを合わせたスタイルで、アイスクリームを食べている様子だ。
現在37歳とは思えないかれんな重盛の姿に、コメント欄には「さと美ちゃんっぽい」「ほんとにかわいい」「相変わらず可愛いな」といった声が寄せられている。
■重盛さと美（しげもり さとみ）
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」インスタグラム（＠satomi_shigemori）
【写真】本当に37歳!? 重盛さと美がかわいすぎる
重盛は「小学生みたいな日」との一言とともに、複数枚の写真をアップ。かわいらしい赤とピンクのボーダーのカーディガンに、デニムのミニスカートにベースボールキャップを合わせたスタイルで、アイスクリームを食べている様子だ。
現在37歳とは思えないかれんな重盛の姿に、コメント欄には「さと美ちゃんっぽい」「ほんとにかわいい」「相変わらず可愛いな」といった声が寄せられている。
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」インスタグラム（＠satomi_shigemori）