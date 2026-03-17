B2横浜EXが4月1日に木村啓太郎の引退セレモニーを開催…B2通算1000アシストを記録したPG

3月17日、B2東地区の横浜エクセレンスは、昨シーズンまで在籍し同3日に現役引退を発表した木村啓太郎の、引退セレモニーを開催することを発表した。

クラブ公式の発表によると、引退セレモニーは4月1日に横浜BUNTAIで行われる青森ワッツ戦の試合終了後に開催。木村本人からの挨拶も予定している。

青森県出身で現在32歳の木村は176センチ75キロのポイントガード。新潟医療福祉大学を経て、新潟アルビレックスBBにアーリーエントリーで加入しプロキャリアをスタートした。その後は、青森ワッツや香川ファイブアローズ、ファイティングイーグルス名古屋、バンビシャス奈良、アースフレンズ東京Zと渡り歩き、昨シーズンから横浜EXに在籍した。

現役ラストイヤーとなった昨シーズンは41試合に出場。1試合平均4分49秒のプレータイムで1.2得点をマークし、コートの内外からチームを支え横浜EXのB2昇格に貢献した。そして、昨シーズン終了後に契約満了で同クラブを退団し、自由交渉リストに公示されていた。7シーズンを戦ったB2では、通算379試合に出場。合計2353得点1015アシスト660リバウンド244スティールを記録を残した。

今回の発表を受け木村は、自身のXで「シーズン終盤、大事な時期にも関わらず私に時間を割いていただき本当にありがとうございます。皆さま、最後に会場でお会いしましょう」とポスト。チームへの配慮を見せ、その人柄をのぞかせた。







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