アニメ監督・芝山努さん、肺がんで死去 84歳 映画『ドラえもん』シリーズ長年担当
アニメ制作会社の亜細亜堂は17日、公式サイトを更新。、映画『ドラえもん』シリーズを20年以上務めたアニメ監督・芝山努さんが6日、肺がんで亡くなったことを報告した。84歳だった。
【Xより】『ドラえもん』『忍たま』担当のアニメ監督・芝山努さん死去 訃報全文
公式サイトでは「弊社元代表取締役社長 芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました。享年84歳」と報告。
経歴も紹介し「芝山は「ど根性ガエル」「元祖天才バカボン」などで作画監督を手がけたのち、映画「ドラえもん」シリーズを20年以上にわたり監督。テレビ「ドラえもん」ではチーフディレクターを担当し、「忍たま乱太郎」「ちびまる子ちゃん」「まじめにふまじめかいけつゾロリ」など数多くの作品で監督、総監督を務めました」と説明した。
最後に「生前に賜りましたご厚情と温かいご支援に、従業員一同、心より感謝申し上げます。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行いました。ご供花、ご香典、ご弔問等は誠に恐縮ながら固くご辞退申し上げます。なお、後日「お別れの会」を催す予定でございます。日時、場所など詳細が決まり次第、改めてご案内いたします」と伝えた。
【Xより】『ドラえもん』『忍たま』担当のアニメ監督・芝山努さん死去 訃報全文
公式サイトでは「弊社元代表取締役社長 芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました。享年84歳」と報告。
経歴も紹介し「芝山は「ど根性ガエル」「元祖天才バカボン」などで作画監督を手がけたのち、映画「ドラえもん」シリーズを20年以上にわたり監督。テレビ「ドラえもん」ではチーフディレクターを担当し、「忍たま乱太郎」「ちびまる子ちゃん」「まじめにふまじめかいけつゾロリ」など数多くの作品で監督、総監督を務めました」と説明した。
最後に「生前に賜りましたご厚情と温かいご支援に、従業員一同、心より感謝申し上げます。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行いました。ご供花、ご香典、ご弔問等は誠に恐縮ながら固くご辞退申し上げます。なお、後日「お別れの会」を催す予定でございます。日時、場所など詳細が決まり次第、改めてご案内いたします」と伝えた。