性的な行為や表現が厳しく規制される中国で、衝撃的な事件が起きた。3月15日未明、露出度の高いコスチュームを来た若い女性が繁華街に現れて、大勢の野次馬に囲まれる中、男性と卑猥な行為に及んだというのだ。

【写真】「コイツのすごく小さい！」男性に向かって叫ぶ、レザー衣装の金髪女性。他、女性の行為を撮影しようと群がる人々の姿も…

事件の舞台となったのは、中国中南部に位置する湖南省の省都・長沙市。近年、ナイトタイムエコノミー（夜間経済）が急成長しており、夜中でも人通りが絶えない有数の大都市だ。その大通りで女性が行った"過激パフォーマンス"がSNS上を駆け巡っている。

海外事情に詳しいジャーナリストの解説。

「金髪にメガネ、扇情的な黒いコスチュームという出で立ちの若い女性が、路上で体をくねらせて踊りました。肩や太もも、腹部が大きく露出したレザー風の衣装で、とても私服には見えない。一方、足元は何の変哲もないスニーカーです。

そんな女性が街中にいるのだから、大きく注目を集め、スマホを向ける人々も多かった。中国最大級のSNS『微博』などでは、女性をとらえた写真や動画が拡散されています」

女性は公衆の面前でただダンスするだけでは止まらなかった。SNS上で拡散されている動画では、人だかりの中から近づいてきた男性に対して、おもむろに女性がひざまずくと、彼の足の間で激しく頭を動かし始めた。

前出のジャーナリストが語る。

「その直前に、女性は、着衣の男性に向かって、『コイツのすごく小さい！』と叫んでいます。男性をイジる中で、そのような流れになったようです。

女性がひざまずいた時点で、カメラを手にした何十人もの群衆がさらに押し寄せました。一歩間違えれば大事故になりかねない状況です。2人のすぐ近くで撮影された動画も拡散されているが、なんと男性側もノリノリで、女性の頭を両手でつかんでいた。

あまりに衝撃的な光景に叫び声が上がり、さすがに警察に通報されたようです。到着した警察が女性を取り押さえ、手錠をかける様子をとらえた動画も出回っている」

この一件は、現場となった通りの名前から"長沙解放西路"事件などと呼ばれ、複数の現地メディアが大きく取り上げている。ネット上では、〈公衆の面前であの女は何を考えているんだ〉〈何が原因で人前でそんなことするの？〉〈この世界はあまりに狂っている〉といった声が相次いだ。

現時点で警察側は公式声明を出しておらず、女性の身元や目的は不明のままだ。

「"本当は女装した男性なのではないか？"といった憶測も広がっていますが、実際のところは不明です。中国は、性的な表現や行為を厳しい取り締まりの対象にしており、"最長で1年の懲役刑に処される可能性がある"と指摘する現地メディアもあります」

眠らない街の住民ですら仰天させた"長沙解放西路"事件の真相とは──？ 続報が待たれる。