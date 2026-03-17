「メディア野次馬」にとってたまらない読み比べ案件があった。13日に衆議院を通過した、2026年度予算案のニュースである。

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高市推しの産経新聞はどう書いていたか？

今回の大きな特徴は、予算を話し合う審議時間がとても短かったことだ。通常は80時間程度が目安とされるが、今回は59時間しかなかった。これは過去20年でいちばん短い。また、予算を詳しく調べるための「分科会」も開かれなかった。分科会は、各省庁の予算を細かくチェックする大事な場だが、今回は37年ぶりに行われず、まるごと省かれた。



高市早苗氏 ©時事通信社

こうした事態をメディアはどう報じたのか？ 朝日新聞は『強気の首相 強引な審議』、毎日新聞と東京新聞は『与党「数の力」』と批判的だった（14日）。ここまでは予想通りである。では普段から高市推しの産経新聞はどう書いていたか？

『高市流 審議の常識破る』

すごい！ 常識破りって、なんだか大谷翔平みたいだ！

記事では「勉強熱心で政策通の首相は、国会の与野党交渉の経験は少ない」と書き、予算案についての慣例も「首相には通用しなかった」。やはり高市さんすごいモードである。

さらに産経新聞は、首相側近の言葉も紹介していた。

「首相は純粋な人だ。『国民生活に影響を生じさせないよう年度内に成立させた方がいいでしょう。なぜそうしないの？』と考えている」

さて、なぜここまで審議時間が短くなったのかと言えば、高市首相が衆議院を解散したからだろう。本来なら1月から始まる予算の話し合いが選挙のために遅れた。それなのに「なぜそうしないの？」とは、やはり首相は他責思考なのかと気づく。産経新聞の「解説」が大いに役立ったのである。

ちなみに日曜の1面コラム「産経抄」では、審議の短さをWBCの「ピッチクロック」（制限時間内での投球を課す）に例えていた。

《「常識破り」と評される審議時間の大幅な短縮は、高市早苗首相が国会に持ち込んだピッチクロックの産物といえなくもない。》

すごい！ 無理やりな擁護もここまでだと笑ってしまう。やはり読み比べは面白い。ちなみに「常識破り」と評されるというが、そう言っているのは先述のとおり産経師匠ご自身だった。ここも笑ってしまう。

自民内に「禍根を残す」と困惑が…

そんな産経だが、怖いことも書いていた。審議時間短縮に困難だとの認識を示した自民の梶山弘志国対委員長を交代させたいと首相が漏らしたこともあったという。自民内に「禍根を残す」と困惑が広がった、と。

このあたりを他紙で確認しよう。

《梶山氏は留任したが、議会運営の中心にある衆院議院運営委員長の浜田靖一氏を交代。政権幹部は「恐怖政治のようになってきた」と語った。》（朝日新聞）

いかがだろうか。同じ与党内の言葉でも産経は「首相は純粋な人」を紹介し、朝日は「恐怖政治のようになってきた」を挙げている。どっちなんだろう。あ、「自分を疑わない純粋な人が恐怖政治をする」のか。いちばん怖い。

人事権をちらつかせる政治手法が党内に沈黙を強いている。だが自民党が沈黙する最大の理由は、「派閥の裏金問題をきっかけに陥った党勢低迷からの脱却を果たした首相の功績を重くみた」（朝日新聞）ためだという。

裏金については常々、裏金問題をきちんと説明できない人がオモテの金（国家予算）を扱えるのだろうか？という疑問があった。今回の審議軽視や、「なぜ成立に協力しないの？」という他責思考を見ていると、以前からの疑問がますます強くなる。

さらに今国会には異様な光景があった。衆院予算委で首相を含む全閣僚が出席したが、質問がなく答弁しない閣僚も多く、いわゆる「張り付き状態」が目立ったのだ。本来は「質問通告のある閣僚だけ出席」に見直す合意が石破茂前政権下にあったが、今国会では全閣僚出席に戻ったのである。なぜ国会改革に逆行するような事態になったのか。

ブログ削除問題やサナエトークンの話題が出ると…

「自民関係者によると、全閣僚出席は、国会質疑で自身に質問が集中することに不満を漏らしていた首相の意向だという」（毎日新聞3月13日）。

国会審議もおざなり。質問されるのも嫌。どうも国会嫌いな首相に見えてしまう。

では高市政権は数の力がある限り、万全なのか。だが、毎週なんやかんやで醜聞が出てくるのがこの政権なのだ。

先週、「しんぶん赤旗」日曜版の電子版は、高市早苗首相側が、政治資金パーティー券の購入者に対して、寄付を受けたことにして税控除のための書類を発行していた疑いがあると報じた。その通りなら、本来受けられない税の優遇や政治資金報告の不正が問題になる。

ブログ削除問題やサナエトークンの話題が出ると、さっさと店じまいする芸風に徹してきたが、皮肉なことに問題だけは次々と新作が出てくるのである。今度はどうやって“切り抜ける”のだろう。

そして興味深いのは、これらの問題を追及しているのが週刊誌や雑誌、機関紙だということだ。大手新聞は、またしても後追いである。「自分を疑わない純粋な人が恐怖政治をする」という流れをどうチェックするのか。高市氏へのエクストリーム擁護に徹する新聞はそれでいいとして、それ以外の新聞には、そろそろジャーナリズムの本懐を見せてほしい。「メディア野次馬」はそう思うのである。

（プチ鹿島）