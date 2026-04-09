4月7日、参議院予算委員会で新年度予算案が可決された。過去最大となる122兆3092億円の予算案は、賛成と反対が同数だったため、委員長の決裁で可決されることとなった。【写真】「品位がなさすぎる」物議を醸している高市首相の“絶叫ダンス”姿そんな予算委員会で繰り広げられた質疑において、高市早苗首相が発したある発言をめぐって議論が勃発している。「睡眠は割と短い」発言が波紋「7日の質疑では、野党から現在の働き方