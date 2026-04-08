巨人の田中将大投手（３７）が８日の広島戦（マツダスタジアム）に今季２度目の先発登板。７回７９球を投げ、３安打１失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜く日米通算２０２勝目には届かなかった。試合は両軍の先発が好調で、堅守も光る投手戦となった。均衡が破れたのは０―０で迎えた７回だ。広島先頭の佐々木が左翼二塁打で出塁。続くファビアンの三塁線への打球をダルベックが後