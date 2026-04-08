山西省太原市の弁当屋「盒飽飽」は毎晩10時になると、デリバリー配達員や運転代行サービスの運転手、タクシードライバー、街の清掃員といった夜遅くまで働いている労働者に、その日売れ残った料理を、1食1元（約23円）で販売している。同店はこうした心温まる取り組みをすでに1年半にわたり続けており、夜になると店の前は購入者でにぎわい、人情味あふれるムードが漂っている。1元という料理を入れる容器代と同じ値段で、「盒飽飽