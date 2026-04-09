◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、稍重）１着賞金１億円をかけて争う古馬最高峰レース、第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１に砂上の猛者１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が集結。西村淳騎乗で３番人気のカゼノランナーが鮮やかに逃げ切り２馬身差の快勝。３連勝で初のビッグタイトルを手にした。内めの３番枠から発馬を決めると、積極的にハナを主張。先頭で迎えた直線でも、最後