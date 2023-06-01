【チキンタツタ×「機動戦士ガンダム」】 4月15日～ 期間限定販売 価格：チキンタツタ 単品 460円～など 日本マクドナルドは、ハンバーガー「チキンタツタ」とTVアニメ「機動戦士ガンダム」のコラボを4月15日より開始する。 「チキンタツタ」は、1991年に初登場して以来、35年にわたって好評だというマクドナルドの人気商品。今回、今なお根強い人気を