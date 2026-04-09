映画やゲームといった娯楽から医療現場まであらゆるものにAIが組み込まれつつある中で、「AIをどこまで受け入れるか」は人によって大きく異なっています。カザフスタンのナザルバエフ大学の研究者らは宗教の信仰が意思決定にどのように影響するかについて焦点を当てて分析した結果、「神」の存在についての意識がAIの受容を高める可能性があると示唆しました。Thinking about God increases acceptance of artificial intelligence