川崎市でクレーンの解体作業中に足場が崩れて3人が死亡した事故で、亡くなった19歳の男性が卒業した高校の担任が取材に応じ、「一番明るい生徒だった」と話しました。【映像】現場の様子千葉ケン志朗さん（19）の高校の担任「クラスの中で一番明るい生徒」「野球をしに、野球が大好きでこの学校に来たんだと思います」「まだ信じられないです。間違いであってほしい」この事故では、転落した5人のうち、千葉ケン志朗さん（19）